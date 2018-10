Sindicato de Escondida presenta recurso de protección en contra del director del trabajo

Minería

El vocero del sindicato, Carlos Allendes, señaló que con esta acción se enriquece el trabajo ya adelantado por otras organizaciones, ya que el recurso de protección incorpora nuevos elementos para estimar improcedente el dictamen".

El sindicato de Escondida presentó un recurso de protección en contra del Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, a raíz del dictamen que validó a los grupos negociadores.

El vocero del sindicato, Carlos Allendes, señaló que con esta acción "el sindicato de Escondida enriquece el trabajo ya adelantado por otras organizaciones, ya que el recurso de protección incorpora nuevos elementos para estimar improcedente el dictamen".

Agregó que el recurso también se hace necesario, ya que el Director del Trabajo declaró públicamente, tras el fallo de la Corte de Apelaciones, que seguiría registrando los acuerdos de grupo negociador, en tanto la Corte no se lo habría prohibido expresamente. "En este nuevo recurso pedimos que se disponga claramente que la Dirección del Trabajo no puede registrar supuestos acuerdos de grupos negociadores en tanto no se establezcan por ley, los procedimientos y las reglas que estos grupos deben seguir. Peñaloza raya en el desacato y la irracionalidad".

Allende señaló que "Peñaloza está empeñado en concretar una agenda política que se salta la institucionalidad. Que el Gobierno vaya al Congreso con un proyecto de ley como corresponde. No puede seguir intentando confundir diciendo que su dictamen tiene base legal, invocando un fallo de Concepción. La Corte de esa ciudad sólo dijo que el tema se debía resolver ante los tribunales laborales, nunca dijo que el dictamen es correcto".