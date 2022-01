Sindicato de Minera Escondida alerta alza de casos activos de Covid-19 y empresa es fiscalizada por las autoridades

Minería

Trabajadores acusaron que la minera reconoció 312 casos activos al 20 de enero a pesar de que hace una semana negó un brote.

El avance de la pandemia por el Covid-19 comienza a afectar con más fuerza al sector minero. Así al menos lo advierte el directorio Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida, organización que reúne a más de 2.330 trabajadores de la faena propiedad de BHP, manifestando su preocupación este viernes por un alza en los contagios.

Según detallan en en comunicado, desde hace exactamente una semana están solicitando a la autoridades de la Seremi de Salud, Servicio de Salud, Dirección del Trabajo y a Minera Escondida que les informen acerca de la presencia de un brote importante de Covid-19, con un elevado número de trabajadores contagiados al interior de las instalaciones de la empresa, situación que afecta de igual manera a un importante número de trabajadores bajo cuarentena por ser contactos estrechos.

Sin embargo, advierten, "hasta la fecha de hoy las autoridades de salud no dan una respuesta formal", al igual que la empresa, "desconociendo nuestra función de representantes de nuestros asociados, en especial en materias tan esenciales como lo es la protección a la salud y vida de los trabajadores".

La organización precisa que las consultas formales fueron realizadas a la gerente de Relaciones Laborales interina de Minera Escondida, Carolina Olsen, quien -recalcan- "negó categóricamente la situación cuando ya era evidente que desde la faena habían bajado varios buses con trabajadores a hoteles sanitarios de Antofagasta y cuando ya había una alta preocupación entre los trabajadores".

En cuanto a Minera Escondida, el sindicato considera que la compañía ha sido "errática, displicente e irresponsable en las respuestas" que se han entregado, "negando enfáticamente, por la tarde del 14 de enero que hubiera un brote. Esto, en circunstancias que ese mismo día se enteraron de que la empresa había hecho llegar a los trabajadores un informe de actualización en que dio cuenta de 100 casos activos, siendo estadística alta comparada con lo que sucedía en los dos años anteriores de esta pandemia.

Luego, agregan, "este miércoles 19, recién nos llegó un informe de actualización de Covid-19 en que la empresa dio cuenta de 173 casos". No obstante, ello, "al día siguiente Minera Escondida evacuó a los medios de comunicación antecedentes en que informó que entre sus trabajadores directos e indirectos había 312 casos positivos de Covid-19, lo que deja en evidencia la enorme irresponsabilidad de la compañía y el no respeto al derecho de sus trabajadores de ser verazmente informados.

En ese contexto, la organización asegura en su escrito que durante todos estos días los trabajadores se han expuesto a las deficiencias de control y trazabilidad de Minera Escondida, precisamente porque la empresa ha eliminado y flexibilizado peligrosamente los protocolos y medidas de control, tales como: encuestas, separación en asientos de buses, eliminación de vuelos chárter, aforos, transporte etc.

"Es evidente que esto tiene impactos y ahorros económicos importantes para la empresa, no obstante, se contradice con las políticas y cartas de valores que tanto pregonan en donde la salud y vida de sus trabajadores esta primero. Es más, tiene la facultad legal de acogerse al artículo 184 bis del Código del Trabajo para proteger la salud y vida de todos, lo cual lamentablemente el apetito empresarial y económico es más fuerte que el valor de la salud y vida de sus trabajadores", enfatizan los trabajadores.

En el comunicado, la organización dice lamentar que "debido a las presiones externas y de la prensa no tradicional" Minera Escondida se vea forzada a reconocer 312 casos activos al día 20 de enero. "Es más, la información que entrego públicamente y por presiones, es precisamente lo que requeríamos como Sindicato desde la semana pasada y que por simples excusas no ha querido entregar a la organización sindical. No obstante, lo hace a la prensa sin ningún reparo", lanzan.

Para los trabajadores, la importancia de esta información era específicamente para tomar acciones de protección y entrega de beneficios, los que permanentemente ha entregado el sindicato hacia sus asociados. Explican que el objetivo es proporcionar soporte logístico en necesidades básicas de los trabajadores como remedios de tratamiento médicos recetados, útiles de aseo, vestimenta, entre otros.

Hoy en la tarde, informa el sindicato, Minera Escondida fue fiscalizada por la Inspección del Trabajo. "No obstante, lamentamos que la fiscalizadora en faena no dio la posibilidad de entregar mayores antecedentes y de entregar alcances importantes referentes a la fiscalización y a los hechos que ocurren en faena, pese a los derechos que tiene cualquier persona u organización denunciante", dijeron.

De todas formas, advirtieron que entregarán estos antecedentes por la vía de oficio "de manera que sean efectivamente considerados para regularizar y rectificar lo necesario para proteger la salud y vida de las y los trabajadores en general".