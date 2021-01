SMA formula cargo grave a Minera Zaldívar por infiltraciones desde tranque de relaves

Minería

La infracción representa un incumplimiento de las medidas establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra Minera Zaldívar, faena operada por AMSA del grupo Luksic, en la Región de Antofagasta, por no implementar medidas frente a infiltraciones producidas desde el tranque de relaves, de la cual dan cuenta -según la entidad fiscalizadora- los monitoreos realizados desde el año 2011 a la fecha.

Según se consigna en el documento de formulación de cargos, la Superintendencia califica el hecho como grave, al hacer referencia a un incumplimiento de medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

"Esta Superintendencia estima que la situación de la que están dando cuenta los resultados de monitoreos efectuados en los pozos SX-1 y MR-1 corresponden también a impactos no previstos en las Declaraciones de Impacto Ambiental asociadas al tranque de relaves, dado que las mismas no contemplan la ocurrencia de este tipo de situación, y por ende no disponen acciones a adoptar por parte de la empresa", se sostiene en el escrito de 20 páginas.

Así, la minera tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento o de 15 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde la notificación de la formulación de cargos.

La infracción arriesga la revocación de la RCA, clausura o multa de hasta 5 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA).