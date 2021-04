SQM cierra aumento de capital y logra rematar títulos en bolsa

Minería

Se pusieron en el mercado dos paquetes de acciones, que fueron adjudicados por LarrainVial y BTG Pactual.

Después de haber cerrado el sábado el período de opción preferente, donde SQM logró colocar del orden de 97% de aumento de capital por US$ 1.100 millones que está impulsando, este miércoles la compañía puso en el mercado lo que le restaba.

Según detalló la Bolsa de Comercio de Santiago, a las 13:30 horas se remataron 754.373 acciones serie B de la minera, logrando una recaudación de $ 28.579 millones.

Según detalló el organismo, LarrainVial Corredora de Bolsa se adjudicó un lote de 251.457 acciones, ofrecido por la misma corredora, en un precio de $ 38.104 por acción, y un segundo lote de 251.458 títulos, ofrecido por BTG Pactual Chile Corredores de Bolsa, en un precio de $ 37.801 cada una.

A su vez, BTG se adjudicó un lote de 251.458 acciones, ofrecido por JP Morgan Corredores de Bolsa, en un precio de $ 37.751 por acción.

Eso se suma a los poco más de US$ 1.080 millones que había recaudado la empresa ligada a Julio Ponce Lerou y Tianqi durante el período de opción preferente.

Los fondos de la colocación van a reforzar el plan de inversiones 2021-2024 por US$ 1.900 millones que está impulsando la sociedad, con un foco particular en el desarrollo de la industria del litio, tanto en el Salar de Atacama como en un proyecto en Australia. De hecho, casi US$ 1.000 millones es para este mineral, según ha detallado la compañía.