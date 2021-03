SQM fija precio de colocación de acciones para aumento de capital

Minería

Firma pondrá los papeles a US$ 50, con lo que podría recaudar US$ 1.122 millones.

Un paso clave dentro del proceso de aumento capital, dio la minera local SQM, al fijar el precio de colocación de las acciones de la serie B que entrarán al mercado.

En una comunicación al regulador, detalló que los 22,4 millones de nuevos títulos de la serie B se colocarán a US$ 50 por papel, lo que permitiría recaudar US$ 1.122 millones, aproximadamente. Ayer los títulos de la minera no metálica cerraron en $ 37.500 en la Bolsa de Comercio de Santiago, equivalente a US$ 51,2 al tipo de cambio del momento ($ 731,57).

El periodo de opción preferente comenzará este viernes y hasta el 24 de abril.