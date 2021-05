SQM: "Hay que ser muy estrictos en los requerimientos ambientales, pero éstos tienen que ser objetivos"

Minería

En Icare, el gerente general de la minera indicó que para que las actividades económicas puedan fluir, tienen que haber plazos para poder aprobar o rechazar los proyectos.

"Tenemos una normativa ambiental que hay que fortalecer. Si tenemos ya un instrumento, lo tenemos que preservar y mejorar. Tanto las normativas ambientales como los Estudios de Impacto Ambiental que hoy están vigentes como mecanismo, deben seguir y deben hacerlo de manera más potente y fuerte".

Esa fue una de las premisas que instaló este jueves el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, en el marco del evento "Reactivación Sostenible. La economía de la biodiversidad", organizado por Icare.

Para el ejecutivo, hay elementos que involucran tanto a empresas como autoridades en esta temática, las que se deben fortalecer y mantener. Una de ellas, dijo, es que "hay que ser muy estrictos en los requerimientos ambientales, pero tienen que ser requerimientos objetivos". A su juicio, se tiene que buscar mecanismos de objetivizar los requerimientos que se les van a exigir a las distintas operaciones.

En esa línea, aseguró que "la objetividad y los criterios técnicos del espectro ambiental es la manera donde este instrumento que tenemos va a salir fortalecido". A lo que sumó una materia que a ratos suele generar controversia vinculada a los plazos: "Sé que hay discusión al respecto, pero para que las actividades económicas puedan fluir, tienen que haber plazos para poder aprobar o rechazar los proyectos. En eso tenemos que trabajar de tal manera de tener una normativa que permita que los plazos sean los plazos razonables para la actividad económica".

Asimismo, instaló la seguridad jurídica en este debate en cuanto a que implica una coherencia entre las autoridades regulatorias y las judiciales en interpretar todas las normas vigentes que se tienen hoy en estas materias.

En el caso de la compañía, precisó que la sustentación ambiental está "bastante alineada" con una estrategia de negocios exitosa y agregó: "En este negocio no existe una contradicción entre sustentación y desarrollo productivo. No hay desarrollo productivo sin sustentación. Para nosotros invertir y ser creativos en sustentar, no es solo rentable, es indispensable, que los incentivos en este caso están correctamente implementados".

Ramos enfatizó que el año pasado presentaron un plan de sustentación y que el querer transformarse en el productor de litio más sustentable a nivel mundial no solo está alineado con los intereses sociales. Según comentó, los fabricantes de automóviles no están dispuestos a comprar productos de litio que no cumplan con los más altos estándares medioambientales y sustentación, por lo que a la minera se le exige auditorías externas independientes y periódicas que lo certifiquen.

La bajada local del "reporte Dasgupta"

La cita tuvo como protagonista al académico Partha Dasgupta, por el denominado "Reporte Dasgupta" sobre economía y biodiversidad, encargado por el Departamento del Tesoro de Gran Bretaña.

El gerente gerente de CMPC, Francisco Ruiz-Table, quien también participó del encuentro, destacó el informe respecto a la "desigualdad entre lo que actualmente demandamos a la naturaleza y lo que ella es capaz de proveernos". A lo que sumó la observación que se plantea respecto a que el valor de la naturaleza para la sociedad no se refleja muchas veces en los precios de mercado, ya que la naturaleza al final del día está disponible para todos sin costo.

Eso sí, en su reflexión, Ruiz-Tagle reconoció que "probablemente no valoramos el impacto que estamos haciendo en la naturaleza, pero por otro lado tampoco valoramos la inversión en servicios ecosistémicos que muchas veces la industria realiza".

Por esto, recalcó que "tenemos una gran oportunidad desde el mundo productivo para ir corrigiendo esta desigualdad de repercusiones. Por una parte, profundizar en la valorización del uso de la naturaleza y también la inversión que existe en servicios ecosistémicos. Y, por otro lado, generar un mercado, incentivos a soluciones basadas en la naturaleza parece ser también muy relevante, incentivo a la conservación, restauración, a las soluciones productivas basadas en la naturaleza".

Y sentenció: "Hay una serie de iniciativas que probablemente no se están valorizando adecuadamente y muy seguro que el valor ecosistémico de los servicios ambientales no resulta totalmente por el voluntarismo o la filantropía sino que es muy importante incentivar la biodiversidad".

En tanto, el vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial, explicó que tienen un mandato para velar por la estabilidad del sistema financiero y una de las consecuencias económicas de esto es que probablemente se comenzará a ver con más fuerza -una vez que se empiecen a valorizar estos costos- que se están tomando muchas decisiones de financiamiento para proyectos que no están considerando todos los costos.

"Cuando esto ocurra, que se incorporen, necesariamente van a a cambiar los resultados respecto de lo que se había planeado", dijo, agregando que con esto se pone en peligro el buen funcionamiento del sistema financiero.

Otro riesgo además que debe ser incorporado en el análisis, agregó Vial, son aquellos que están asociados -por ejemplo- a problemas reputacionales o a los efectos que puede tener la acción de los consumidores. "Ayer supimos de un fallo judicial en Holanda que obligaba Shell a acelerar su reducción de emisiones", puntualizó.

Vial planteó que es clave para todo esto que se pongan en acción políticas públicas que permitan transparentar los verdaderos costos de estas acciones. "Cuando esto ocurra, para el sistema financiero, será relativamente sencillo entrar en la evaluación de los riesgos", agregó.