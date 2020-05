SQM reduce plan de inversiones a US$ 350 millones por efectos del Covid-19

Minería

La minera no metálica es optimista en el largo plazo, proyectando una demanda de 800 mil toneladas de litio a nivel mundial a 2025.

En medio del avance de la pandemia por el Covid-19, la minera no metálica SQM reconoció un ajuste en su plan de inversiones para este año desde los US$ 450 millones a los US$ 350 millones debido a un retraso de las actividades no esenciales en las instalaciones productivas, lo que de todas formas no provocará impactos en la producción esperada para este año.

Esta decisión ya se había advertido de alguna forma en abril cuando el presidente de SQM, Alberto Salas, sinceró que se podría encontrar prudente retrasar o modificar el plan de gastos de capital para 2020 en la medida que se fuese evaluando el entorno económico global. De los US$ 450 millones, la firma esperaba destinar US$ 120 millones para mantenimiento y US$ 330 millones para expansión de la producción de nitratos, yodo y litio.

En el marco de una conferencia con analistas por los resultados al primer trimestre, el gerente general de la minera, Ricardo Ramos, señaló que se han reducido las actividades que no son esenciales en su instalaciones para asegurarse de cumplir con las recomendaciones para proteger a sus colaboradores. Por esto, se han restringido los contratistas, algunas actividades no esenciales y también de Capex que pueden posponerse sin tener un impacto financiero significativo en sus planes.

"El Capex no se ha reducido sino retrasado. Y esperamos que este Capex o estas expansiones o esta actividad se pongan al día tan pronto como las condiciones nos permitan traer más personas a nuestras instalaciones. Con respecto al proyecto más importante en el que estamos trabajando, que son las expansiones de los productos relacionados con el litio, todavía esperamos que estén listos para fines de 2021. Por lo tanto, no vemos un gran impacto allí", detalló el ejecutivo.

Pese a los estragos que dio cuenta la pandemia en los resultados al primer trimestre, donde las menores ventas de litio por coronavirus le pasaron la cuenta a las ganancias de SQM al descender un 43,8%, la minera aseguró que debido a la pandemia no han visto un impacto en el costo de producción ni en ninguna de sus líneas de negocios.

Ramos explicó que, por otras razones diferentes al Covid-19, se ha observado más bien un alivio, ya que el costo de cada producto en el proceso de producción se ha reducido en los últimos meses (en yodo, en nitrato de potasio, sodio nitrato y litio). "El peso chileno más débil y el menor costo de la energía están, por supuesto, ayudando en este sentido", precisó.

Consultado por analistas sobre la demanda global de litio, Ramos puntualizó que para este año podría ser similar al observado en 2019, el que estaba cerca de las 312 mil toneladas métricas de carbonato de litio equivalente. Pero, mirando la situación específicamente de SQM, se está en una muy buena posición para aumentar la participación de mercado este año.

En esa línea, la minera ve una recuperación en los próximos años, ya que proyectan que la demanda de litio crecerá. Así, después del 2021 esperan tener un crecimiento promedio de alrededor del 20% en la demanda de litio, lo que significa que al 2025 ésta podría superar las 800 mil toneladas métricas.