SQM reduce sus utilidades tras pago a fondos de pensiones inglés

Minería

Ganancias fueron afectadas por el pago que realizó la compañía en los Estados Unidos por US$ 62,5 millones en el marco del caso de platas políticas.

Una baja en sus utilidades reportó la noche de este jueves la minera no metálica SQM. Según reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), éstas alcanzaron los US$ 97,5 millones al tercer trimestre de este año, lo que es una caída de 53,8% respecto a los US$ 212 millones registrados a igual período del año pasado. Mientras, en el trimestre, pasaron de ganar US$ 60,5 millones entre julio y septiembre del año pasado a US$ 1,7 millones en el mismo período de este año.

En su análisis razonado, la minera informó que sus utilidades se vieron impactadas por el pago relacionado a la demanda colectiva contra la compañía en los Estados Unidos que tuvo un efecto único antes de impuestos de US$ 62,5 millones.

Esto luego de que la minera lograra un acuerdo con un fondo de pensiones inglés llamado Tyne and Wear Pension Fund para poner fin a una acción de clases iniciada en enero 2016 en un juzgado del distrito sur de Nueva York en el marco del caso de las platas políticas que sacudió a SQM en 2015.

En tanto, los ingresos trimestrales totalizaron US$ 452,9 millones, 4,3% menor en comparación con el mismo periodo del 2019, cuando los ingresos ascendieron a US$ 473,1 millones.

En un comunicado, el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, indicó que el margen bruto fue aproximadamente US$ 115 millones durante el tercer trimestre, similar al margen bruto reportado durante los dos primeros trimestres de este año. "Este trimestre vendimos volúmenes de ventas de litio significativamente mayores, sobre el 40% más que el segundo trimestre de este año. Sin embargo, los volúmenes de ventas de yodo se vieron afectados por la pandemia de Covid-19, que ha afectado entre otros, el mercado de medios de contraste de rayos X y, como consecuencia, la demanda de yodo".

"Tenemos la esperanza de poder ver una recuperación de la demanda en 2021, volviendo a los niveles observados en 2019", agregó.

Ramos también sostuvo que, en línea con las expansiones de litio en las que están trabajando, desarrollarán proyectos de nitrato y yodo que les permitirán producir más para satisfacer las necesidades futuras en estos mercados, al mismo tiempo que reducir los impactos ambientales.

"Creemos que la inversión total necesaria para el crecimiento y el mantenimiento entre 2021 y 2024 será de aproximadamente US$ 1,3 mil millones. Esto prueba que continuaremos con dinamismo trabajando para crecer o mantener nuestra participación en los mercados en los que actualmente participamos", afirmó.

Por segmentos, los ingresos de litio y derivados totalizaron US$ 246,5 millones durante los nueve meses del año, una baja del 39,3% frente a los US$ 406 millones reportados para igual período de 2019. Mientras, los ingresos por litio y derivados durante el tercer trimestre de este año fueron 15,3% menores en comparación con los del tercer trimestre de 2019. Así, los ingresos totales alcanzaron los US$ 95,3 millones durante el tercer trimestre de este año en comparación con los US$ 112,5 millones en igual período del año pasado.

Proyecciones

De acuerdo a lo declarado por SQM, la demanda de litio este año será más o menos plana en comparación con el año pasado. Sin embargo, señalaron que ven tendencias positivas en el tercer trimestre como las altas ventas de vehículos eléctricos en todo el mundo que "creemos que verán un crecimiento de dos dígitos en 2020 en comparación con 2019, una fuerte recuperación de la demanda de litio en China".

Además, indicaron, han podido superar sus objetivos de producción originales. "Actualmente estamos produciendo a una tasa de aproximadamente 75 mil toneladas métricas por año, y esto nos ayudará a alcanzar nuestra expectativa de volumen de ventas de aproximadamente 60 mil toneladas métricas en 2020", dijeron, agregando que mirando hacia el futuro planean aumentar la producción de litio en 2021 y vender sobre un 30% más que los volúmenes de venta esperados para este año.

"Estamos cautelosamente optimistas de que los precios para el último trimestre del año serán similares a los precios promedio reportados en el tercer trimestre", aseguraron.

Y agregaron: "Seguimos con el objetivo de aumentar nuestra producción de carbonato de litio e hidróxido de litio a 120.000 y 21.500 toneladas métricas por año, respectivamente, para fines de 2021. De cara al futuro, tenemos la tecnología y los procesos que nos permitirán aumentar la producción de carbonato de litio en el futuro independientemente de la reducción significativa de la extracción de salmuera".