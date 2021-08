SQM reporta fuerte alza en sus ganancia en el segundo trimestre y espera que precios promedio del litio sigan en aumento

Minería

La minera no metálica dijo creer que la demanda global total podría superar el millón de toneladas métricas en 2025. Por esto, sus volúmenes de ventas podrían alcanzar más de 95 mil toneladas métricas este año.

La minera no metálica SQM reportó este jueves utilidades para el segundo trimestre por US$ 89,8 millones, un alza aproximada de 76,7% respecto a los US$ 50,8 millones logrados en el mismo lapso de tiempo de 2020. Esto, dado por el fuerte impulso que se está desarrollando en el mercado del litio.

Según informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los ingresos por ventas de litio y derivados de la entidad ligada a Julio Ponce Lerou totalizaron US$ 298,3 millones durante los seis primeros meses del año, siendo un aumento del 97,3% respecto a los US$ 151,2 millones logrados durante igual período del año pasado. En tanto, los ingresos por ventas de litio y derivados subieron un 89,9% respecto al segundo trimestre de 2020.

El gerente general de SQM, Ricardo Ramos, destacó el alza en las ganancias de la minera durante el segundo trimestre, explicando que fue el resultado de volúmenes de ventas significativamente mayores en casi todas sus líneas de negocio. "Nuestros sólidos resultados estuvieron liderados particularmente por los volúmenes de ventas de litio y yodo, que aumentaron más del 90% y casi el 40%, respectivamente".

En esa línea, el ejecutivo valoró que los precios promedio en los mercados de fertilizantes aumentaron aproximadamente un 6% en la línea de negocio de Nutrición Vegetal de Especialidad y más de un 7% en la línea de negocio de cloruro y sulfato de potasio, en comparación con el primer trimestre de este año. "Esperamos que los precios en estas líneas de negocio sigan aumentando durante el segundo semestre del año", indicó.

Asimismo, detalló que, durante el segundo trimestre de este año, los precio promedio del litio fueron casi un 20% más altos en comparación con el primer trimestre de este año, ya que los contratos de venta firmados el año pasado están por vencer y un porcentaje mayor de sus ventas se factura en función del escenario de precios actual. Por esto, recalcó: "Se espera que nuestros precios promedio durante el segundo semestre del año aumenten aún más a medida que el mercado se sigue apretando y los contratos de 2020 expiren".

"En el negocio del litio, el crecimiento del mercado y de los precios sigue superando nuestras expectativas. Creemos que la demanda global podría aumentar en más de un 40% anual en comparación con el año pasado, ya que las ventas de vehículos eléctricos crecieron más del 150% durante la primera mitad del año respecto al mismo período del año anterior", sostuvo Ramos.

Y añadió que creen que la demanda global total podría superar el millón de toneladas métricas en 2025. En consecuencia, sus volúmenes de ventas podrían alcanzar más de 95 mil toneladas métricas este año. Asimismo, enfatizó que las condiciones de mercado positivas que están viendo en todas sus líneas de negocio llevara a que se reporten resultados más sólidos durante la segunda mitad de este año.