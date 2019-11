SQM reporta una caída de sus ganancias a septiembre y estima que sobre oferta en mercado del litio continuará el próximo año

Minería

La minera no metálica atribuyó caída a la baja en las ventas de la línea de negocios del litio. Además, su gerente general, aseguró que están monitoreando de cerca los "eventos recientes en Chile".

Una fuerte baja en sus resultados al tercer trimestre reportó SQM a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La minera no metálica registró utilidades por US$ 211,2 millones a septiembre de este año, representando un 36,2% menos que lo alcanzado en igual período del año pasado cuando llegó a US$ 331,2 millones.

En los resultados afectó en gran parte el desempeño de una de las líneas principales de la empresa, el litio, que totalizó ventas por US$ 406 millones siendo una caída de 18,9% respecto a los US$ 500,9 millones logrados en igual período del año pasado. Mientras, los ingresos por litio y derivados fueron 26,4% más bajos en comparación con los alcanzados a septiembre de 2018.

En tanto, según informó la compañía, los volúmenes de ventas para el tercer trimestre alcanzaron aproximadamente las 11.300 toneladas métricas o un 6% más que los volúmenes reportados durante el trimestre anterior y están en camino de cumplir con el objetivo de 47 mil toneladas métricas para el año completo.

"Los precios promedio más bajos el último trimestre fueron el reflejo de los precios más bajos en el mercado del litio bajo la presión existente de exceso de oferta y una demanda atrasada. Dado el tamaño y el crecimiento potencial del mercado chino de vehículos eléctricos, también hemos aumentado nuestros volúmenes de ventas en China, donde el precio de mercado fue considerablemente menor debido a la diferente calidad y grados de los productos ofrecidos en este mercado", aseguró la firma en su reporte. Y advirtió: "Seguimos creyendo que la tendencia de sobre oferta continuará en 2020, afectando los precios del mercado".

El gerente general de SQM, Ricardo Ramos, explicó que los resultados del tercer trimestre de este año se vieron afectados por menores volúmenes de ventas y, como se anticipó, por precios de litio promedio significativamente más bajos. "El aumento en los precios del yodo compensó parcialmente los resultados de este trimestre", agregó.

Respecto a la disminución en los precios del litio, Ramos aclaró que fue el resultado de un crecimiento de la demanda menor al esperado este año, relacionado con los cambios en los subsidios chinos y la decisión de los clientes de reducir su inventario. En esa línea, el ejecutivo estimó que "el crecimiento de la demanda total en 2019 podría ser menor que nuestro rango de estimaciones a largo plazo del 16-20%, alcanzando aproximadamente el 14%".

Además, dijo que la tendencia negativa de precios observada en el tercer trimestre debería continuar en el cuarto trimestre de este año y que siguen siendo positivos de que sus volúmenes de ventas 2019 alcanzarán aproximadamente 47 mil toneladas métricas. "A pesar del debilitamiento a corto plazo en la demanda de litio este año, nos mantenemos muy positivos acerca de los fundamentos de la demanda a largo plazo y seguimos con nuestros compromisos con las expansiones de capacidad anunciadas previamente en Chile y el desarrollo del proyecto Mt. Holland en Australia", puntualizó.

El gerente general de SQM también abordó la crisis social que afecta al país aunque sin dar detalles. Sólo señaló que la compañía está monitoreando de cerca los "eventos recientes en Chile", especialmente con respecto a su efecto en el tránsito de sus empleados y contratistas, logística y servicios portuarios. "Como siempre, nuestra prioridad ha sido la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, contratistas y comunidades vecinas", sostuvo.