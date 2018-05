Minería SQM se ve obligada a disminuir extracción de salmuera en Salar de Atacama Para el mercado del litio proyectaron un alza de un 20% de la demanda. Por seis meses SQM disminuirá el bombeo de salmuera desde el Salar de Atacama según informó ayer la compañía, esto debido a las variaciones en sus monitores medioambientales. Los efectos de esta medida se verán en la producción de potasio, con una disminución en la producción y en la venta de unas 170 mil toneladas al año, lo que tendría un efecto de entre US$ 10- 15 millones. En cuanto al litio, este no se verá afectado, manteniendo las estimaciones previas. La preocupación pasa por los compromisos que mantiene SQM con Corfo y el cuidado que debe existir con la flora y fauna del salar. La contingencia fue informada en línea con la entrega de los resultados de la compañía en el primer trimestre, donde reportó ganancias por US$ 133 millones, lo que representa un aumento del 10% en los últimos doce meses. En esa línea, y a pesar del boom por el que atraviesa el litio, fueron los productos de nutrición vegetal los principales aportes a los ingresos de la firma. Este segmento reportó ventas por US$ 187 millones, mientras que el litio, a pesar de mostrar un alza de 12%, fue postergado con US$ 164 millones. El gerente general de la compañía, Patricio de Solminihac, comentó que “en el mercado del litio, la demanda continúa creciendo a niveles récord y en 2018 este crecimiento de la demanda total del mercado debería ser superior al 20% respecto al año pasado” y que la presión sobre los precios “continuará a lo largo de la primera mitad del año”, por lo que planean aumentar la capacidad en Chile en tres etapas, las que están siendo estudiadas actualmente. La idea, es aumentar su capacidad de producción de 48.000 toneladas a 180.000 TM en los próximos tres años, para lo que tendrán que invertir del orden de los US$ 525 millones, en paralelo al desarrollo de los proyectos que mantiene la compañía en Argentina y en Australia. De Solminihac advirtió que de todos modos “estamos revisando constantemente las condiciones del mercado, y que nuestra estrategia es tener la capacidad instalada para reaccionar a la demanda del mercado”. Noticias Relacionadas Minería Tribunal Ambiental acoge recursos de casación ante la Suprema por fallo en caso Dominga Minería Codelco gana disputa ante el TC por extracción de litio en Maricunga Minería Tribunal Constitucional rechaza recurso contra Codelco por extracción de litio en Maricunga

