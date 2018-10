SQM también objeta acuerdo en el TDLC que da luz verde para que Tianqi entre a su propiedad

Minería

"Es importante recordar, que la investigación que llevó a cabo la FNE advirtió y comprobó que la operación que se pretende materializar por Tianqi, presenta varios riesgos a la libre competencia", comentó en un comunicado la empresa.

SQM se sumó a Julio Ponce Lerou y presentó ayer al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un recurso de reposición a la resolución de que aprobó el acuerdo extrajudicial alcanzado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tianqi para aprobar la operación en la que la china le compra el 24% de las acciones de que Nutrien tiene actualmente en SQM.

Además, la productora de litio indicó que la FNE descartó la operación en cuestión existan eficiencias.

"En opinión de SQM, las medidas objeto del acuerdo no resuelven de manera efectiva los riesgos que se han querido mitigar, y no están correctamente orientadas a evitar el acceso de información sensible que, junto con dañar a SQM, dañaría también el correcto funcionamiento del mercado", sostuvo la minera no metálica.

"SQM reitera lo expresado anteriormente, respecto a que la compañía en su calidad de sociedad anónima abierta, que tiene valores que se transan tanto en Chile como en la Bolsa de Valores de Nueva York, no se opone ni le corresponde oponerse al ingreso de nuevos accionistas a su propiedad. De igual manera, SQM no discrimina ni favorece a ninguno de sus accionistas o inversionistas con motivo de consideraciones políticas, de nacionalidad u otra. En consideración de lo anterior, la presentación del recurso de reposición apunta a que el TDLC advierta los riesgos que conlleva la aprobación del acuerdo en su estado actual", agregó.