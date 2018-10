TC da trámite a recurso de Ponce y pone en riesgo plazos de transacción Nutrien-Tianqi

Minería

El próximo 22 de octubre se realizará una audiencia de alegatos donde posteriormente se conocerá si es admisible el requerimiento.

La ofensiva legal que desplegó el miércoles el empresario Julio Ponce Lerou para enfrentar la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) al acuerdo extrajudicial alcanzado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tianqi –para frenar el ingreso de la china a SQM- rindió sus primeros frutos.

Ayer, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC), en una sesión extraordinaria, acordó acoger a trámite el requerimiento de inaplicabilidad presentado por Sociedad de Inversiones Pampa Calichera, Potasios de Chile e Inversiones Global Mining.

Además, decidió suspender la tramitación de esta causa que se sigue en el organismo antimonopolio.

El presidente de la instancia, Gonzalo García, la ministra María Luisa Brahm, y los ministros Nelson Pozo y Cristián Letelier, decidieron suspender –por decisión unánime- la tramitación de esta causa, a la que Ponce, SQM y Conadecus habían presentado recursos de reposición contra la decisión del 4 de octubre donde se dio luz verde al acuerdo FNE-Tianqi.

Esto se mantendrá así hasta, por lo menos, el 22 de octubre, cuando a las 11 horas se realice una audiencia de alegatos para definir la admisibilidad del recurso de Ponce.

Ese día -o en un plazo de una semana- se conocerá si el Tribunal Constitucional analizará el “fondo” del asunto, lo que podría llevar a extender por varios meses el proceso.

Horas antes que el TC comunicara su definición, Tianqi pidió al tribunal denegar la solicitud de suspensión solicitada por Ponce, ya que ésta se fundaría sin rigor alguno.

Incluso, la china -representada por Arturo Fermandois- argumentó que la orden de suspensión al TDLC producirá “devastadoras” consecuencias para los contratos autorizados, porque hay plazos fijados por gobiernos extranjeros en la operación.

Nutrien -representada por José María Eyzaguirre- se hizo parte del proceso y pidió no acoger a tramitación el recurso. Y que, si se acogiera, se rechace la solicitud de suspensión ya que también causaría un daño irreparable a la firma.

La decisión del TC pone en aprietos la materialización de la operación en los plazos comprometidos. Esto, porque según el contrato de la firma china y Nutrien, “el vendedor o el comprador pueden rescindir” este acuerdo si, por ejemplo, “el cierre no se habrá producido el 13 de diciembre de 2018 o antes de esta fecha”. Si se entra al fondo del asunto, cumplir esto es virtualmente imposible.

Tianqi reaccionó frente a la decisión del TC, poniendo paños fríos al pequeño triunfo de Ponce, asegurando que ésta se enmarca en una “revisión meramente formal”.

“Lo que viene ahora es la discusión sobre la admisibilidad del recurso, en la que haremos valer ante el tribunal sólidos argumentos legales para que el recurso sea rechazado en su totalidad y quede sin efecto la suspensión decretada por el TC. Estamos muy confiados en que así será”, señalaron.

Los equipos legales en el tribunal

Sebastián Oddo Gómez, de Oddo & Cía., representa a las sociedades ligadas a Julio Ponce Lerou. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y anteriormente fue socio del estudio Vergara, Labarca y Cía., donde comenzó a trabajar con las cascadas.



Arturo Fermandois Vöhringer, del estudio Fermandois, fue el escogido por Tianqi para llevar este caso por ser experto en derecho constitucional y con una amplia trayectoria en Derecho Público. De la Universidad Católica, es árbitro del CAM desde 2009.



José María Eyzaguirre Baeza, de Claro & Cia., representará a Nutrien. Es experto en litigios, mercado de capitales y derecho societario, entre otras. Ha representado por años a Potash, incluso representándola en el directorio de SQM.

Admisibilidad de requerimiento pondría en jaque la operación

A pesar de que en Tianqi tendrían la convicción que el recurso de Ponce no tiene la suficiente solidez para prosperar, la china se está poniendo en un complejo escenario. Según trascendió, en el caso que sea declarado admisible el requerimiento de Ponce en el TC, no cumplirían el plazo de cerrar la operación el 13 de diciembre o antes, lo que pondría en jaque el final de las tratativas. Esto los obligaría a sentarse a analizar diversos caminos, como conversar nuevamente con Nutrien y modificar el contrato, entendiendo que hay una intención de materializar la operación pese a los obstáculos presentados. Sin embargo, en la firma existirían dudas en cuanto al proceder del tribunal, considerando que cada recurso tiene su propio ritmo de tramitación, lo que no daría certezas de lo que pueda suceder. De hecho, la firma china y Nutrien dejaron en evidencia en sus escritos el efecto devastador que tendría la suspensión de la causa en el TDLC, lo que finalmente ocurrió ayer. Mientras tanto, Tianqi estaría preparando su defensa de cara al próximo 22 de octubre.