Teck advierte impactos adicionales por ómicron en Chile y define próxima fase de desarrollo más allá de Quebrada Blanca II

Minería

Minera anunció que trabajarán en la Expansión del Molino Quebrada Blanca (QBME), la que implicará un aumento en el rendimiento del concentrador de aproximadamente 50%.

La minera canadiense Teck sigue a paso firme con la construcción del proyecto Quebrada Blanca II (QB2). Según informó este jueves en el marco de la entrega de resultados 2021, la iniciativa -que involucra una inversión de US$ 4.700 millones- continúa progresando a medida que esperan la primera producción en la segunda mitad de 2022.

Según detallaron, el progreso general del proyecto ha alcanzado el 77%, han energizado sus subestaciones portuarias y continúan con las pruebas preoperativas de la planta desalinizadora cuya construcción tiene un avance de más del 85%. Mientras, la tubería de suministro de agua está soldada en más del 90 % y la construcción de la presa inicial de relaves está completa en más del 85 %.

Si bien recalcaron que mantienen su preocupación por la pandemia con protocolos para proteger la salud y la seguridad de sus empleados, siendo clave las evaluaciones previas para el éxito en esta gestión mientras se avanza de manera efectiva en la construcción, reconocieron que un aumento significativo de casos de Covid-19 en enero en Chile producto del Omicron se tradujo en un aumento del ausentismo. De persistir la situación por un período prolongado, dijeron, "podría generar impactos adicionales".

Por otro lado, la minera sinceró que por ciertas presiones de costos no vinculadas con el Covid-19, sino que relacionadas con el clima y las condiciones del subsuelo actualmente, "se estima que requerirán una contingencia adicional de hasta el 5% de nuestro capital estimado de US$ 5,26 mil millones, sin cambios con respecto a nuestra guía anterior".

Asimismo, como se anunció recientemente, la canadiense puntualizó que los costos de capital relacionados con el Covid-19 han experimentado una presión constante como resultado del ausentismo continuo y las ineficiencias laborales relacionadas con la pandemia y se han requerido concesiones contractuales para gestionar estos impactos en los contratistas. En esa línea, indicaron que, "dada nuestra experiencia con la aparición repentina de Omicron, modificamos nuestras suposiciones anteriores y ahora asumimos que los impactos del Covid-19 no terminarán antes de que finalice la construcción".

La minera dijo continuar administrando activamente estos costos y, para contrarrestar los efectos adversos asociados con la construcción en este entorno, han implementado una variedad de medidas de mitigación e incentivos, muchos de los cuales están destinados a atraer talento, retener empleados y minimizar el ausentismo.

Con base en sus suposiciones actuales, incluso con respecto a los tipos de cambio, actualizaron su guía de costo de capital de Covid-19 de US$ 900 a US$ 1.100 millones desde la estimación anterior de US$ 600 millones.

"Los gastos de desarrollo de proyectos en 2021 fueron de aproximadamente US$ 2,06 mil millones. Esperamos gastar aproximadamente CAD $ 2,2 a CAD $ 2.5 mil millones de capital de desarrollo QB2 en forma consolidada en 2022, incluido el capital Covid-19", dijo.

Después de evaluar cuidadosamente múltiples configuraciones para la expansión adicional de QB más allá de la construcción de QB2, Teck anunció que han determinado que la próxima fase de desarrollo será la Expansión del Molino Quebrada Blanca (QBME), la que implicará un aumento en el rendimiento del concentrador de aproximadamente 50% con la adición de una línea de molienda semiautógena idéntica.

"Creemos que esta configuración optimiza el cronograma para avanzar en el desarrollo de este yacimiento de clase mundial, al mismo tiempo que aprovecha la infraestructura existente para maximizar la eficiencia del capital", detallaron.

El estudio de prefactibilidad de QBME, incluidas todas las actividades ambientales de referencia, comenzó en el cuarto trimestre de 2021 y se espera que finalice en el cuarto trimestre de 2022. "QBME contribuirá significativamente a nuestra cartera de crecimiento de cobre a corto plazo con la primera producción prevista para 2026", destacaron.