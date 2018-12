Teck elige a Sumitomo como socio por US$ 1.200 millones y da luz verde a construcción de Quebrada Blanca 2

Minería

La japonesa, que se quedará con el 30% de la empresa y hará un aporte por US$ 1.200 millones, sorprendió a la industria.

El sector minero está volviendo, pausadamente, a las grandes inversiones. A la ampliación de Pelambres, los planes de Anglo American para Los Bronces y la búsqueda de financiamiento que inició Capstone para su proyecto Santo Domingo, ayer se sumó que la canadiense Teck dio la confirmación final a sus planes para sacar adelante uno de sus proyectos más ambiciosos: Quebrada Blanca 2.

La empresa sorprendió al mercado con la selección de Sumitomo como socio para dar el vamos a la inversión por US$ 4.700 millones, en un proceso en el que quedaron en el camino actores como Rio Tinto. El plan es tener la primera producción de esta nueva faena el segundo semestre de 2021.

Su socio japonés -que participará a través de Sumitomo Metal Mining Co. y Sumitomo Corporation- se quedará con el 30% a cambio de un aporte de US$ 1.200 millones para el proyecto.

“Desde agosto hemos estado ejecutando un proceso altamente competitivo para encontrar un socio adecuado para Teck en Quebrada Blanca y hoy estoy encantado de anunciar el resultado de eso”, señaló el presidente y CEO de Teck, Don Lindsay, en una conferencia con inversionistas donde comunicó el nuevo paso.

El ejecutivo agregó que esta asociación reduce significativamente el riesgo de la inversión de Teck en el proyecto, mejora la economía de la iniciativa y preserva la capacidad de continuar devolviendo capital a los accionistas y reducir los bonos actualmente en circulación.

Destacó que reduce la participación estimada de Teck en el aporte de capital restante a US$ 693 millones sin que se prevean aportes en efectivo de la empresa entre el cierre y finales de 2020.

“El directorio de Teck considerará una devolución adicional de capital a los accionistas después del cierre de la transacción”, añadió al comentar la transacción.

Esta transacción –cuyo cierre se espera para fines de abril de 2019- consiste en una contribución inicial de Sumitomo de US$ 800 millones para la construcción de QB2 y otros US$ 400 millones a medida que se necesiten. “Tanto los US$ 800 millones como los US$ 400 millones serán flujos a Quebrada Blanca para la construcción del proyecto y no a Teck”, explicaron.

El resto del financiamiento será project finance.

La propiedad del proyecto después de la transacción quedará repartida con un 60% de Teck, 30% la firma japonesa y Enami con un 10%.

Expansión a QB 3

Para esta iniciativa se ingresaron dos Estudios de Impacto Ambiental, en 2014 y 2016, siendo aprobado éste último en agosto de este año. Esta etapa también involucró procesos de consulta indígena donde se logró acuerdo con ocho comunidades, por lo que a ojos de la compañía, la decisión de aprobación marca la culminación de este proceso.

La puesta en marcha del proyecto comenzó con obras tempranas en el área de mina durante el cuarto trimestre de 2018 y el cronograma contempla tres años de construcción. Según aclaró la compañía, el enfoque de la construcción es de subcontratación EPCM (ingeniería, adquisiciones y gestión de construcción) que será administrado por la compañía Bechtel como gerente de construcción.

La firma también detalló que se espera que el gran yacimiento apoye las oportunidades de expansión futuras, incluyendo Quebrada Blanca 3 (QB3), que podría aumentar la producción en el doble o más para hacer de Quebrada Blanca uno de los cinco mayores productores de cobre del mundo. En esa línea, Teck ha iniciado un estudio de alcance sobre las oportunidades de expansión que podrían lograrse a través de un número de opciones de crecimiento único o por etapas, incluyendo expansiones significativas del rendimiento de la concentradora.

“Esto requeriría más estudios técnicos, permisos ambientales y la participación de la comunidad y los pueblos indígenas. Dependiendo de este trabajo, el proyecto podría ser aprobado ya en 2024”, indicaron desde Teck. Asimismo, precisaron que la japonesa no tiene derechos de aprobación de QB3 y solo pueden participar en el desarrollo de la iniciativa. Si deciden no participar, agregaron, el 100% de su participación en la sociedad se diluirá.