Teck reporta que avance de Quebrada Blanca II superó "la mitad del camino" en abril

Minería

La minera canadiense aseguró que se sigue esperando la primera producción en la segunda mitad del próximo año.

Un buen inicio de año reveló la minera Teck en medio de los precios más altos de las materias primas y un sólido desempeño operativo en el primer trimestre. Pero también, porque el avance general del proyecto Quebrada Blanca II (QB2) -que involucra una inversión inicial de alrededor de US$ 4.700 millones- ha superado la mitad del camino en abril.

Según informó la canadiense en sus resultados no auditados del primer trimestre de este año, el avance general del proyecto "ha superado la mitad del camino en abril". El ritmo de construcción continúa -dijo- con una tendencia al alza, alcanzando nuevos récords semanales durante el último mes.

"El sólido desempeño operativo del primer trimestre, en línea con el plan, y los precios más altos de las materias primas contribuyeron a un comienzo muy sólido para 2021", sostuvo el presidente y director ejecutivo, Don Lindsay.

El ejecutivo destacó que se lograron "hitos importantes para nuestros proyectos prioritarios, incluida la superación del punto medio en nuestro proyecto insignia de crecimiento de cobre QB2".

Además, la canadiense indicó que se mantiene el enfoque significativo en la gestión de la pandemia por el Covid-19 junto a los protocolos establecidos para proteger la salud de los empleados. "La situación se está gestionando activamente para mantener el nivel actual de mano de obra y permitir una mayor aceleración tan pronto como sea posible", aseguró la minera en el reporte, agregando que se sigue esperando la primera producción en la segunda mitad del próximo año.

La minera recalcó que la estimación del costo de capital se mantiene en US$ 5.200 millones sin los costos relacionados con el Covid-19. Previamente, revelaron entre US$ 450 millones y US$ 500 millones de costos relacionados con la crisis sanitaria, de los cuales US$ 197 millones ya han sido gastados. En esa línea, la pandemia -enfatizó la minera- "continúa afectando el progreso del proyecto".

Por esto, fue claro: "Estamos complacidos con el progreso que estamos logrando a la luz de las restricciones actuales de Covid-19, pero el alcance final de los costos relacionados con la crisis sanitaria dependerá del progreso de la pandemia en Chile y del alcance de los impactos adicionales en los niveles de personal y el progreso del proyecto".