Tianqi defiende compra en SQM y asegura que no atenta contra la libre competencia

Minería

Según la compañía, que ayer oficializó compra de 24% de la minera, no hay obligación de presentar preventivamente a la FNE el negocio.

La presencia de las empresas chinas en Chile comienza a expandirse con fuerza. Si en 2017 se anunciaron adquisiciones por más de US$ 3.000 mil millones, en este año esa cifra se quedará corta luego de que se anunciara el acuerdo entre Tianqi y Nutrien, por el 24% de las acciones que tenía la ex PCS en SQM, lo que de todos modos, no le brindará el control de la minera no metálica.

La transacción, realizada en paralelo entre las ciudades de Calgary, Santiago y Chengdu, consideró la venta de más de 62 millones de acciones de la Serie A de SQM de propiedad de Nutrien por un total de US$4.066 millones y se enmarca en los requerimientos de las autoridades de libre competencia de China e India, para dar curso a la fusión entre Potash y Agrium.

Según anunció la firma canadiense, se proyecta que el negocio se cierre a fines de año, cuando supere la revisión de las autoridades.

No obstante, resta saber qué harán con el 8% de las acciones de la Serie B que mantienen y que también deben ser enajenadas. Consultados por este punto aclararon que “están analizando las opciones”, pero que lo más probable es que se venderán directamente, para lo que el plazo final es abril del próximo año.

Defienden libre competencia

Con este movimiento, Tianqi logra consolidar su presencia en el mercado mundial del litio, donde opera desde 1992. Una de las tres faenas que poseen es Tallison, en Australia, donde explota en asociación con Albemarle -presente también en el Salar de Atacama-, lo que ha concentrado las críticas de la industria.

Por esto es que el exvicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, presentó una denuncia para que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) impulsara una investigación al respecto.

Ayer, tras hacerse pública la operación, Bitran volvió a criticar el escenario en el que quedará el mercado del litio.

“Al parecer se cumplió el peor escenario: la china Tianqi y Albemarle, que son socias y tienen un mal historial en cumplimiento tributario, tienen un interlooking (participación cruzada) que controla más del 70% de la producción mundial de litio y que opera en las dos concesiones del Salar de Atacama, que es del Estado de Chile”, sostuvo.

Bitran también apuntó a las autoridades regulatorias locales y las acusó de “seguir mirando el horizonte, sin actuar para defender la libre competencia”. Según explicó, de concretarse la transacción “también estarían afectados el patrimonio fiscal, los derechos de los accionistas minoritarios y el desarrollo de la electromovilidad a nivel mundial. El ingreso de Tianqi a SQM pone en riesgo el potencial de desarrollo que tiene Chile en la industria mundial del litio y la electromovilidad”.

La defensa de la empresa china no se hizo esperar. Fueron los asesores legales de Tianqi en Chile los que aseguraron que esta operación sí se encuentra en línea con la ley de libre competencia. De hecho, dado que la gigante no tiene operación a nivel local -sólo tiene el 2% de la serie B de SQM-, no deberá pasar por el control preventivo de fusiones y adquisiciones.

“Hemos hecho un análisis profundo y detallado de esta operación y podemos afirmar responsablemente que no atenta contra las normas de la libre competencia chilenas. Estamos llanos a continuar colaborando con la Fiscalía entregándole información que requieran”, explicó Francisco Ugarte, socio de Carey.

De parte de la FNE, no quisieron referirse respecto a la compra, ni tampoco si van a impulsar una investigación de la transacción de oficio.

En la Fiscalía, se mantiene en etapa de estudio la admisibilidad de la denuncia de Bitran realizada en marzo. Respecto a esta, la Corfo también se sumó a la discusión y a través de la fiscal (S) de la institución, Naya Flores, se pusieron a disposición para aportar antecedentes, “esto en el marco del deber de colaboración entre instituciones públicas”.

Nutrien fue asesorada por Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs como consultores financieros, Jones Day como asesor legal en Nueva York y Claro y Cia. como asesor legal chileno.

Acción de la serie B cayó 5%

Tal como pronosticaban los analistas de mercado, el anuncio de la compra por parte de Nutrien tuvo un impacto en los accionistas minoritarios de la compañía.

Ayer, los títulos de la Serie B de SQM cayeron con fuerza, hasta un 5,08%, a pesar de ser de las acciones más transadas por tercer día consecutivo con ventas por más de $ 62 mil millones. Asimismo, los papeles de la serie A también sufrieron, bajando un 3,1%.

Las proyecciones apuntan a que el precio debiese seguir cayendo, ya que aún resta que la firma canadiense enajene 8% de sus acciones correspondiente a la serie B, que de transarse en el mercado de acuerdo al promedio del último año coparía el stock de venta hasta por 64 días.

La otra opción que se maneja es que se realice un remate de los títulos.