Tianqi proyecta pérdidas para 2019 por hasta US$ 542 millones debido a menores precios del litio

Minería

La compañía china advertiría un deterioro por unos US$ 316 millones por la compra del 24% de SQM.

Un camino cuesta arriba parece caminar Tianqi en los últimos meses. Si bien el 3 de diciembre de 2018 la compañía china celebraba el cierre de la mayor operación bursátil del último tiempo en Chile al quedarse con el 24% de la propiedad de SQM, en un momento de buenas perspectivas de crecimiento de la industria del litio, con el correr del tiempo la fuerte apuesta por la minera no metálica y el difícil contexto del sector ha complicado los números de la firma.

Según informó Bloomberg, Tianqi sinceró que espera anotar una pérdida neta en 2019 en un rango que va desde US$ 371 millones a US$ 542 millones, debido a recortes en los subsidios a los vehículos eléctricos en China y al lento ritmo de recuperación en los precios del litio.

Esto, representa una pérdida mayor a la esperada, ya que la estimaciones de la firma daban cuenta de un monto que oscilaría entre los US$ 11 millones y US$ 171 millones en cifras negativas.

Pero también, la china reconoció en su última estimación un deterioro de alrededor de 2.200 millones de yuanes –unos US$ 316 millones- por la compra del 24% de SQM, participación que adquirió en US$ 4.070 millones. Esta operación acarreó en Tianqi una responsabilidad mayor, ya que esta inversión se ejecutó con un préstamo por US$ 3.500 millones entregado por el China CITIC Bank de los cuales cerca de US$ 2.300 millones deben pagarse en noviembre.

Ya a fines de diciembre, Moody´s bajó la clasificación de Tianqi desde Ba3 a B1, lo que daría cuenta de una liquidez más ajustada de lo esperado.

“En 2019, bajo la influencia de factores adversos, como la disminución del subsidio nacional para vehículos de nuevas energías, el mercado de productos de litio se ha estado recuperando lentamente. La industria enfrenta múltiples presiones y enormes desafíos, y los precios de venta de productos continúan disminuyendo tras la adquisición del 23,77% de SQM. Más tarde, la carga financiera fue pesada, y las inversiones y operaciones de la compañía involucraron a Australia, Chile y otros países”, se sostiene en el escrito según Valor Futuro.

En esta línea, Tianqi resaltó que “desde 2019, SQM también se ha visto afectado por los ajustes de la industria y la disminución de los precios del litio, con una gran desviación de las expectativas”. Eso sí, la firma habría indicado que no tendrá ningún impacto en el flujo de caja ni habrá impactos en el negocio y las operaciones en los próximos años.

El comunicado emitido por Tianqi es un anuncio preliminar de los resultados que se conocerían en marzo, ya que actualmente están en pleno Año Nuevo chino que ha estado marcado por la expansión del Coronavirus.