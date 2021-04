Tianqi se aleja del aumento de capital de SQM y vende sus opciones preferentes

Minería

El aumento de capital por US$ 1.100 millones que está ejecutando SQM no contará con la participación de uno de sus máximos accionistas. Y es que los problemas financieros de Tianqi habrían llevado a que decidieran no poner recursos en la operación, que busca financiar el ambicioso plan de inversiones para el periodo 2021-2024, el que suma unos US$ 1.900 millones.

Tras anunciar su decisión en enero al regulador financiero chino de que no participaría en la operación, Tianqi se desprendió de las opciones preferentes que podía vender de la serie B, y en la cual se hará la operación.

De acuerdo a lo informado a la Bolsa de Comercio de Santiago, la sociedad china enajenó en la bolsa de Nueva York 158.147 derechos preferentes de los ADS, a valor unitario de US$ 2,36. Con esto, Tianqi recaudó cerca de US$ 373 mil.

La firma china tiene mayoritariamente presencia en la serie A -que es la más relevante desde el punto de vista de las decisiones que toma la empresa-, y mantenía un porcentaje menor en la serie B. Por eso, no habría visto mayor relevancia en participar en el aumento de capital, según fuentes. Recalcan que el interés y compromiso sobre la minera nacional sigue intacto, lo que se traduce en que se renovó la política de dividendos que mantienen en acuerdo con el Grupo Pampa, de Julio Ponce Lerou.

Por el lado de Ponce, también ha ido bajando su exposición en la serie B. De todos modos, una de las misiones de la nueva gerente general, Catalina Silva, es hacer una propuesta a los directorios de las sociedades para evaluar la inversión. El mercado apuesta que las cascadas terminarán suscribiendo.