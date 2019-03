Tianqi ya se prepara para trascendental junta de accionistas de SQM y se reúne con la CMF

Minería

La cita, que se realizó el pasado 19 de febrero, se dio tras las medidas adicionales que tomó la minera no metálica previo al arribo de la china que se producirá formalmente el próximo mes.

Días claves clave se viven para SQM de cara a la renovación de su directorio. Luego de que el 3 de diciembre Tianqi se quedara con el 24% de la propiedad de la minera no metálica que estaba en manos de Nutrien, se comenzó a pavimentar el camino para el ingreso formal de los chinos de cara a la junta de accionistas que se realizará en abril, donde el nuevo socio de Julio Ponce Lerou, ejercerá su poder de voto para escoger a tres directores.

Según consigna la plataforma de Ley del Lobby, el 19 de febrero los abogados Claudio Lizana y Jorge Ugarte, representando a Tianqi, se reunieron con el jefe del área jurídica de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), José Antonio Gaspar, para abordar aspectos de gobierno corporativo de SQM.

Y aunque la china al ser consultada prefirió no comentar detalles del encuentro, este tópico no es menor para los nuevos socios, ya que antes de su desembarque SQM tomó una serie de medidas adicionales a las aprobadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El 23 de enero el directorio de la minera no metálica aprobó un protocolo de normas de entrega y uso de información sensible en el directorio de la empresa.

Entre los puntos, se establece que los directores elegidos por un accionista competidor, cuando desee solicitar información sensible, deberá hacerlo por escrito ante el gerente general, quien tendrá como obligación comunicarlo al jefe de la División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Y, además, se contempla la creación por parte del directorio de un Comité de Litio en el directorio, donde la información que deban conocer sus integrantes no será puesta a disposición de la mesa completa.

Respecto al derecho a información, el protocolo de SQM plantea que "el gerente general no podrá negarle información sensible a un director ni información que haya sido tratada o conocida en el comité o en filiales de la sociedad, a menos que ello sea así decretado por una autoridad competente".

Ya en el marco del acuerdo extrajudicial con la FNE, la gigante asiática debe diseñar un protocolo de cumplimiento (Compliance Protocol) para limitar el riesgo de una eventual coordinación ilícita entre los ejecutivos de la minera chilena y la china, cuya propuesta debe ser presentada dentro de 60 días después de asumir los tres directores de Tianqi en el directorio de SQM.