Trabajadores de Caserones se van a huelga tras fracaso de negociación colectiva con Lumina Copper Chile

Minería

Mañana a las 8:00 hrs se iniciará la paralización de actividades. La compañía le manifestó a los colaboradores que no tienen recursos para mejorar la oferta.

Este martes a las 8:00 hrs partirá la huelga de los 300 trabajadores ligados a la Minera Caserones, luego de que fracasara la negociación colectiva bajo el proceso de mediación de la Dirección del Trabajo (DT) con Lumina Copper Chile.

Hasta la mañana de este lunes ambas partes estuvieron en intensas conversaciones, pero -según dijo el sindicato en un comunicado- la compañía no habría mejorado la oferta y los colaboradores votaron a favor de la paralización durante la tarde.

"No ha sido posible llegar a un acuerdo, toda vez que la empresa ha manifestado que no tiene más presupuesto en esta negociación, por tanto, no está en condiciones de entregar una nueva oferta que modifique lo ya ofrecido en cuando a reajustes de sueldos y aumento de bonos y beneficios", explicó el sindicato de Caserones a sus socios en un comunicado interno.

Un fuente ligada a la asociación sindical reveló que los trabajadores están molestos, porque la compañía cerró las puertas para zanjar disputas internas que existían de antes entre ambas partes. "No nos queda otra opción de hacer efectiva la huelga", expresó.

La importancia de este desenlace radica en que se da en paralelo al cierre de proceso de mediación que están llevando otras dos compañías mineras, que entre todas suman a 3.500 trabajadores.

La primera es Minera Escondida, que está en estos minutos en una jornada clave, discutiendo los detalles de su oferta. Con un poco más de margen de tiempo se encuentra Codelco, que tiene tres frentes de diálogo, pero que se espera resuelva todo entre jueves y viernes.