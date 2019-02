Trabajadores de Chuqui inician acciones legales para lograr restitución de fondos de retiro

Minería

Dirigentes y expertos analizan el impacto de la resolución de la justicia que tendrá en juicio a sindicatos y Codelco.

Un escenario de procesos judiciales es el que se activará en los próximos meses. Luego que el martes el Juzgado de Letras de Calama acogiera a trámite la demanda de los Sindicatos 1,2, y 3 de la División Chuquicamata -contra Codelco y el Sindicato Minero y N°5- por prácticas antisindicales, ordenando el cese inmediato de la negociación colectiva anticipada de estas dos últimas organizaciones, en los próximos días se presentarán nuevas acciones legales.

Esta vez, entre trabajadores y por los denominados fondos de retiro, ya que quienes migraron desde los entonces grandes sindicatos a los pequeños que estaban negociando anticipadamente, no recibieron los recursos por su salida. Por esto, el Sindicato Minero, una de las organizaciones que vio engrosadas sus filas en los últimos días, está apoyando a sus afiliados para presentar una batería de acciones legales –entre demandas y querellas- durante la próxima semana.

“Estamos casi listos con las demandas para recuperar los fondos de retiro de todos los socios que se han cambiado”, aseguró el presidente del Sindicato Minero, Daniel Díaz. El dirigente detalló que en total serán seis presentaciones dirigidas al Sindicato 1, 2 y 3. Actualmente, el Sindicato Minero es uno de los que concentra la mayor cantidad de trabajadores entre las seis organizaciones de la División, con alrededor de 1.200 afiliados. Esta cifra es similar al Sindicato N°1 que mantendría su liderazgo.

Sin embargo, desde el Sindicato N°1, comentan que el eventual pago de los fondos de retiro está en evaluación por parte de sus abogados. “A los trabajadores se les paga el fondo de retiro cuando ellos dejan de pertenecer a la empresa. Por eso lo tenemos que ver con los abogados”, señaló la presidenta de dicha organización, Cecilia González.

El primer espaldarazo que recibió la demanda por prácticas antisindicales fue celebrado por González porque demostraría que tienen razón en sus planteamientos. “Lamento que (la empresa) salga diciendo que es extemporánea la demanda y que no diga que cometieron el error. Ellos ni siquiera reconocen lo que están haciendo”, dijo, agregando que no están contra los trabajadores que se cambiaron y que el objetivo de la acción apunta más bien a marcar un precedente.

En tanto, Díaz dijo no estar notificado de la resolución. Sin embargo, precisó que, si esto es efectivo, es una “medida desesperada” y que es curioso que se les denuncie por práctica antisindical.

Además, indicó que la migración de trabajadores entre sindicatos se debe a que ellos “no el tomaron el peso al descontento de las bases”.

Juan Carlos Guajardo.

¿Beneficia a la corporación el conflicto?

Aunque los grandes sindicatos de Chuquicamata hoy no parecen ser tan fuertes, dado que sus afiliados migraron hacia las organizaciones más pequeñas, el escenario no deja a Codelco como un ganador natural.

Para el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, lo que ha ocurrido en los últimos días es una división muy profunda en el mundo sindical a partir de lo que ha sido la oferta de la cuprífera.

"Al final de cuentas, la posición de Codelco solamente se podrá apreciar dependiendo del resultado final, porque ha habido un cambio importante en la correlación de fuerzas dentro de los sindicatos, pero no estoy seguro que esto signifique que la posición de Codelco se ha fortalecido o debilitado, porque puede que haya polarizacón que finalmente haga más difícil un acuerdo", explica.

Para el socio de Vantaz, Juan Cariamo, "lo que está claro de fondo es que los trabajadores, al cambiarse de sindicato, están desvalidando un estilo de hacer negociaciación".

Juicio por práctica antisindicales: "Solo se podría sancionar con multa"

Aunque el proceso anticipado ya había concluido cuando se pronunció la Justicia frente a la demanda por prácticas antisindicales, el desarrollo de un juicio podría hacer enfrentar a Codelco y los sindicatos interpelados diversos escenarios.

Según un experto consultado, aunque es poco probable que negociación concretada esté en jaque, queda espacio para -en un escenario extremo- se dicte la devolución de los bonos por parte de los trabajadores.

Sin embargo, para el director del área laboral en Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría, Jaime Salinas, "la sanción (de este juicio) solo puede ser una multa. En esta materia, el Código del Trabajo es bastante claro al señalar que la sanción a una práctica antisindical (o desleal en la negociación colectiva) es una multa cuyo monto variará según la gravedad de la infracción, el número de trabajadores involucrados o afiliados a la organización sindical, y el tamaño que tenga la empresa, pudiendo ser incrementada en caso de reincidencia".

Respecto del escenario que se decrete la devolución de bonos, señala que "la gravedad que el sentenciador observe de la conducta le permitirá variar al alza el monto de dicha multa, pero en ningún caso dejar sin efecto el instrumento colectivo, por lo que no existiría riesgo de que los sindicatos deban restituir lo que ya recibieron".