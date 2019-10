Trabajadores del cobre califican de "irresponsable" eventual cierre de fundición Ventanas de Codelco

Minería

El presidente de la FTC, Juan Olguín, arremetió contra el presidente Piñera y lo acusó de "tener una visión política-populista", en relación a los temas medioambientales.

Sorpresa causó en la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) los planes de cierre que tendría el gobierno para la fundición Ventanas de Codelco, ubicada en la zona de Quintero y Puchuncaví. Esto, a partir de la información que publica hoy El Mercurio, donde se afirma que el Presidente Sebastián Piñera le habría informado esta decisión al ministro de Ciencias, Andrés Couve, y quien encabeza el Comité Científico organizado en el contexto de la cumbre climática COP 25, Maisa Rojas, en un encuentro sostenido la semana pasada, como uno de los anuncios que se realizarían en medio de la cumbre climática que se realizará en Chile en diciembre.

El presidente de la FTC, Juan Olguín, señala de entrada que la noticia es una "sorpresa", asegurando que el Presidente está sacando una "ventaja política". "Es una situación irresponsable por parte del Presidente hacer un anuncio o salir por la prensa indicando una situación tan delicada. Nosotros sabíamos que la COP 25 estaba siendo ahora una plataforma más de una campaña política que tener una decisión obviamente de mirada de país y, en ese contexto, no compartimos la forma ni el fondo ni el contexto que se está haciendo", puntualizó.

Olguín fue más lejos y calificó la decisión del Mandatario como "irresponsable". Según explicó, "al final, en vez de buscar una solución por arriba, buscando con mayor tecnología tener fundiciones de alta gama y que nos permita asegurar estratégicamente el desarrollo de nuestro país, lo único que está haciendo es seguir empobreciendo a nuestra nación". Y agregó: "Es el Presidente de la República quien debiera tener una mirada mucho más amplia, más que tener una visión política-populista".

Consultado sobre el impacto que tendría el cierre de la fundición, el timonel de la FTC sostuvo que el efecto no es sólo para Codelco sino también para el país. "Hemos estado discutiendo el tema de la industrialización, lo que va a pasar los próximos cuatro o cinco años, el problema que será el empleo en los próximos años y el desarrollo país si nosotros no hacemos algo diferente. Obviamente nos vamos a ver afectados todos como sociedad. La trampa del ingreso medio es una realidad, no es un invento nuestro. El tema de la automatización y el medio ambiente. Entonces, lo que hay que buscar son salidas que sean en pos del desarrollo social del país y no hoy día seguir entrampándolo como un país solo extractivista y que al final lo único que genera es profundizar las diferencias y la pobreza de nuestro país", dijo.

Por lo tanto, Olguín enfatizó que no comparte la forma, el fondo y el hecho de conocer estos planes por la prensa. "Creemos que acá es una situación que se debe revisar. El nivel político tiene que estar a la altura y veremos cómo tenemos que revertir esta situación y cómo enfrentamos estas próximas elecciones donde obviamente muchos van a tener que dar explicaciones", sentenció, agregando que "vemos que aquí nos estamos colocando en un país ya 100% medioambiental y el desarrollo político social está quedando en segundo plano. En lo que nosotros representamos haremos todo lo que tenemos que hacer, obviamente por defender esta empresa, a la gente que representamos y el desarrollo del país".

El presidente de la FTC comentó que en estos momentos están en una gira en el norte sosteniendo conversaciones con sindicatos y que a fin de mes tienen planificado un encuentro ampliado de presidentes donde aprovecharán la instancia para plantear esta preocupación. "Vamos a hacer pronto un ampliado de presidentes donde tenemos que tomar las decisiones que se tengan que hacer", dijo. El dirigente recordó que lamentablemente hace un par de años tuvieron que realizar paros nacionales en una situación con respecto a Gabriela Mistral y que hoy esto tiene un contexto de esa envergadura.

Ley de glaciares

Considerando que para mañana está previsto el inicio de la votación del polémico articulado sobre protección de glaciares, Olguín publicó hoy una carta al director en El Mercurio donde emplaza a los parlamentarios a perseverar en la búsqueda de acuerdos amplios y no sólo en aquellas posiciones antiminería, las que -a su juicio- "suelen olvidar la gran contribución que Codelco y todos sus trabajadores han realizado para la superación de la pobreza y la atención de los más vulnerables del país".

En su misiva, señala que como trabajadores del cobre son garantes de que Codelco desarrolle una operación responsable, sustentable y sostenible, que no intervenga glaciares en forma directa. "Por lo mismo es que debemos advertir que la aprobación de un proyecto sesgado, que se basa en posiciones extremas, generará la inmediata pérdida de más de 120 mil puestos de trabajo. Si queremos erradicar el desarrollo de la minería de Chile, entonces declarémoslo en un debate honesto y abierto en el que participen todos los actores. Una mala legislación perjudicará a miles de trabajadores del cobre cuyo esfuerzo de décadas ha aportado a Chile y sus habitantes", declara el dirigente.

Consultado al respecto, el presidente de la FTC indica que la cifra en cuanto al impacto en el empleo fue dada a conocer en el Senado por el propio ministro de Minería, Baldo Prokurica, por lo que es un dato oficial. "La cifra la dio el mismo ministro de Minería en la sesión oficial en el Parlamento, por lo tanto, es una cifra que se asocia al impacto que sería una ley de glaciares tanto en Andina, Teniente, en Los Bronces y Pelambres. Esto, en una situación que mañana justamente se empieza a votar el articulado en la comisión de Minería y Energía del Senado", dice.