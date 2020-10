Tres altas ejecutivas de empresas en Antofagasta revelan desafíos clave de cara a la pospandemia

Minería

En el primer encuentro regional organizado por #SomosFinancieras, Katharina Jenny, gerenta general de FBAC Ferrocarril de Antofagasta; Mia Gous, asset president de Pampa Norte, y Ellen Lenny-Passagno, country manager de Albemarle, analizaron cómo sus empresas han hecho frente a la crisis social y la pandemia y cómo pueden aportar en la recuperación y en el objetivo de la equidad de género.

"Nos toca construir un Chile mejor", afirmó Katharina Jenny, gerenta general de FBAC Ferrocarril de Antofagasta, en el primer encuentro regional organizado por #SomosFinancieras y en el que junto a Mia Gous, asset president de Pampa Norte, y Ellen Lenny-Passagno, country manager de Albemarle, analizaron los desafíos que enfrenta el país, pero sobre todo los que encara Antofagasta, donde operan las tres empresas que lideran.

Coincidieron en que el gran aporte de las compañías que dirigen y del sector privado en general es generar puestos de trabajo y, al mismo tiempo, crear lazos beneficiosos con las comunidades y sus stakeholders. También concordaron en que la tarea de lograr una equidad de género es relevante y que debe ser empujada para acelerar el proceso.

La pandemia como oportunidad

Katharina Jenny comentó que tal como ocurre en el resto del país, hay todavía una brecha importante en la Región de Antofagasta en términos de incorporación de la mujer en el mundo laboral y de diversidad en general.

"Pero la pandemia nos brinda una oportunidad en diversidad e inclusión, nos trajo abruptamente el trabajo remoto y nos tuvimos que adecuar e innovar. Lo hemos podido hacer y hemos podido reinventar la forma de trabajar, que muchas veces es el gran obstáculo para que más mujeres puedan desempeñarse en la operación minera o en industrias más masculinizadas", señaló.

Otro fenómeno que dejó aún más en evidencia el estallido primero y la crisis sanitaria después es que "nos han hecho reforzar mucho más todavía que las personas están primero, y que cuando vives estos procesos, que son complejos, y que te hacen reinventar tu manera de operar, de trabajar e inclusive de relacionarte con el entorno, el relacionamiento es clave".

Admite que el impacto que puedan generar las empresas en sus entornos pueden ser positivos o negativos y que eso tiene con la responsabilidad de la compañía y, también, en cómo se hace parte a las comunidades.

FCAB Ferrocarril de Antofagasta -donde el 90% de los trabajadores viven en la región- tiene como emblemático un proyecto de reconversión de patios ferroviarios en el centro de la ciudad para un desarrollo urbano distinto, con áreas verdes. "Ahí hemos hecho partícipes a las distintos entidades y principalmente a los vecinos que se van a ver impactados con ese cambio", relata.

Mujeres muy interesadas en minería

"Es un proyecto increíble", afirma Mia Gous al referirse a la construcción de la nueva concentradora de la mina Spence que está en pleno desarrollo y que tiene como propósito una equidad de género total, 50-50 se llama la iniciativa, para su puesta en operación.

"Hay un gran porqué para ese proyecto. Nuestra CEO de BHP global hizo un compromiso público de búsqueda de igualdad de género para el 2025, porque está comprobado que las empresas con más diversidad tienen más éxito, en temas de seguridad, en producción, en productividad y en costos. Con equidad de género son 15% más exitosas y con diversidad más allá de género, hasta 35% más exitosas. Entonces BHP está buscando ese balance en género por el tema de propósito para nuestro negocio", explicó.

"Yo no he visto un compromiso tan grande por un proyecto de ese tamaño antes en mi vida. Es un proyecto destacable", comentó. El megaproyecto considera una inversión de US$ 2.500 millones.

La ejecutiva dijo que en BHP tienen la convicción de que "si no hay un compromiso, una meta, de género, no va a pasar naturalmente ese empuje".

Además, desmitifica que sea difícil reclutar mujeres para la operación minera. "Esa percepción de que no tienen interés en minería, es equivocado. Nosotros estuvimos inundados, en un momento nos llegaron más de mil curriculums, porque nuestro anuncio fue que no necesitaban experiencia previa para ciertos roles", relató.

Atreverse a dar el salto

Para Ellen Lenny-Passagno, el objetivo de la igualdad de género y de la diversidad en las empresas tiene que ver con equipos que funcionan mejor.

Cuenta que en su experiencia personal, tras una trayectoria marcada por el trabajo en las relaciones internacionales y la diplomacia en EEUU, pasar a una empresa privada minera fue una oportunidad que la hizo reflexionar respecto del sesgo que tienen las mujeres de subestimar sus competencias. Por eso, piensa que cuando se busque reclutar mujeres también hay que incluir la tarea de convencerlas de que sí están preparadas para pasar al próximo paso.

"Cuando me llamaron de Albermarle y me ofrecieron este rol de liderar la empresa en Chile, yo ya sabía que era momento de un cambio para mí, que ya no estaba creciendo más y que hay que tener la valentía de dar el salto a algo desconocido. Y lo que me ayudó al llegar es algo propio de mujeres, que es hacer muchas preguntas", indicó.

En Albemarle el 83% de los trabajadores viven en Antofagasta y tiene una participación de mujeres del 15%.

Sobre el aporte de las empresas en la economía de la región, señala que la compañía está construyendo dos plantas químicas en Antofagasta, que entrarán en operaciones el próximo año y que implicará subir la producción de litio y también aumentar la dotación.

"Estamos instalados en Antofagasta y en el Salar de Atacama y vamos a seguir mirando cómo podemos apoyar la reactivación. Es muy importante que en el Salar de Atacama compartimos 3,5% de nuestras ventas anuales con las comunidades indígenas", señaló.