Tribunal Constitucional declara inadmisible recurso de organizaciones contra fallo que dio nueva vida a Dominga

Minería

Por un contundente 5-0, la Primera Sala del organismo no dio curso al recurso.

"En estas condiciones, de quedar a firme dicha sentencia, sería en ese reanudado procedimiento administrativo donde podría aplicarse o no el impugano artículo" que alegaron los pescados, dice el escrito.

Dentro del análisis del TC para tomar la decisión, es que se está pidiendo un pronunciamiento sobre un tema que debe ser visto en el fondo. Además, hace ver que el fallo del Tribunal Ambiental no aprueba la iniciativa minera, sino que simplemente ordena retrotraer el proceso.

[an error occurred while processing the directive]