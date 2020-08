Minería

Utilidades de SQM caen 36% en el primer semestre en medio de una fuerte baja de los ingresos del litio

La minera no metálica reportó ingresos por US$ 850,5 millones para los primeros seis meses del año, siendo una baja de 14,8% respecto a los US$ 998,4 millones alcanzados en dicho período del año pasado.

