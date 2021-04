Vale recupera el podio de la empresa más valiosa de Latinoamérica y destrona a Mercado Libre

Minería

La capitalización bursátil de la minera brasileña superó la barrera de los US$ 100 mil millones después de que anunciara un incremento de 2.220% en sus ganancias del primer trimestre.

Vale superó la marca de US$ 100 mil millones en valor de mercado, ubicándose como la empresa más valiosa de América Latina. Según un estudio realizado por la consultora Economática, la minera brasileña recuperó esta posición el viernes de la semana pasada, y desde entonces ha seguido ampliando su ventaja.

Vale terminó el martes la sesión en la Bolsa de Valores de Sao Paulo B3 con una capitalización de US$ 103.800 millones, más de US$ 20 mil millones por delante de Mercado Libre, el gigante argentino del comercio electrónico que le había arrebato previamente el liderazgo.

Las acciones de la minera cerraron el lunes las transacciones a 110 reales por papel y el martes escalaron 1,5% a un máximo histórico, en respuesta a los resultados financieros presentados por la minera el día anterior.

Vale informó una ganancia neta de US$ 5.546 millones en el primer trimestre de 2021, lo que representa un aumento de 2.220% en comparación con el mismo período del año pasado, y más que los US$ 4.881 millones que ganó en todo el ejercicio anterior.

El podio lo completan ahora Mercado Libre, en el segundo puesto, con un valor de US$ 80 mil millones, y Walmex, la filial mexicana de la minorista estadounidense Walmart, valorada en US$ 56 mil millones.

En el “Top Ten” de la región, Brasil lidera con cinco empresas, a las que además de Vale se suman Petrobras (US$ 56.900 millones), Itaú Unibanco (US$ 45.900 millones), Ambev (US$ 44.200 millones) y Bradesco (US$ 39.100 millones), todos empresas del mercado tradicional.

Desastre de Brumadinho

El liderazgo de la minera se produce tras el salto en el precio de su principal producto de exportación: el mineral de hierro, que volvió al nivel de US$ 100 por tonelada a mediados del año pasado y ahora se acerca a los US$ 200 por tonelada.

Entre otros puntos positivos, que han apoyado el desempeño de su acción en los últimos meses, está su robusto balance con bajo nivel de deudas y las iniciativas para resolver los asuntos pendientes relacionados con la tragedia de Brumadinho, hace dos años. El desastre en Minas Gerais provocó enormes impactos ambientales y dejó 270 muertos, la mayoría de los cuales eran trabajadores de la empresa.

La compañía tuvo que afrontar multimillonarios acuerdos debido al incidente y también enfrentó una crisis de imagen y seguridad relacionada con sus represas.

El acuerdo de conciliación, de 37.680 millones de reales, estuvo muy por encima de la propuesta inicial de la minera, de 29 mil millones de reales, y más cercana a los 40 mil millones exigidos por el Estado y autoridades como el Ministerio Público y la Defensoría.