Venta SQM: TC acota expectativas y decidirá el jueves si acoge recurso de Julio Ponce

En poco más de dos horas se realizaron los alegatos de admisibilidad. Ministros del TC aclararon que no habrá pronunciamiento en materias de mercado ni de libre competencia.

Luego que el 11 de octubre Julio Ponce ganara el primer round en el Tribunal Constitucional (TC), logrando que el recurso presentado por Pampa contra el acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tianqi fuese acogido a trámite, ayer se realizaron los alegatos de admisibilidad.

La complejidad e importancia que plantea el caso se hizo a través de diversas señales. Primero, con los numerosos informes en derecho que llegaron, pero también con las palabras de Gonzalo García, presidente de la Segunda Sala, quien tras las cinco exposiciones tomó la palabra.

Fue breve, pero claro: primero, dijo que la resolución de si el recurso es admisible se tomará el jueves en una sesión extraordinaria, y segundo, hablándole directamente a las partes, acotó sus posibles expectativas de lo que saldrá del TC, dejando fuera temas como efectos sobre libre competencia (ver relacionada).

Minutos antes de la cita en calle Huérfanos, las sociedades ligadas Ponce volvían a la carga solicitando extender la suspensión del procedimiento que está pendiente en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que debe pronunciarse por recursos de reconsideración de la aprobación del acuerdo FNE-Tianqi

El grupo Pampa, representado por Sebastián Oddo, el primero en intervenir. Fue al grano. “En mi alegato me referiré exclusivamente a los requisitos de admisibilidad respecto de los cuales este tribunal ordenó alegar, demostrando que de acuerdo a la jurisprudencia de este propio tribunal, dichos requisitos se cumplen. Desde luego, no me haré cargo de las imputaciones y de las descalificaciones de nuestros contendores, las cuales han sido ventilados por la prensa en los últimos días, porque ese no es el propósito de la audiencia”, dijo.

Ya en materia, relató que se enteraron por la prensa que la FNE había alcanzado un acuerdo extrajudicial con Tianqi. La prensa, agregó, también fue la vía para ser emplazados a concurrir a la audiencia que cinco días después se realizó en el TDLC.

Oddo indicó que “ningún tercero, ni ninguna parte interesada puede defenderse debidamente” en ese lapsus de tiempo. Agregó que en su resolución, el TDLC se limita sin más a descartar los argumentos de los oponentes, más que a explicar por qué no se configuran riesgos a la libre competencia.

“Esto significó que en el caso de mis representadas no hubo oportunidad de rendir pruebas, tampoco existe una oportunidad real de impugnar la decisión del TDLC, con lo cual en definitiva se constituye una infracción a la garantía constitucional del debido proceso”, indicó.

Y aunque Tianqi fue la primera en argumentar que la acción presentada carece del fundamento razonable, Nutrien lanzó sus dardos directamente contra Ponce.

Cristóbal Eyzaguirre, quien fue el defensor en esta instancia, centró sus planteamientos en la causal de falta de fundamento plausible, uno de los requisitos que el TC está evaluando en esta causa.

Respondiendo a Pampa, calificó de una “mera y mala excusa” el corto plazo que habrían tenido para preparar la audiencia y puso sus dudas respecto a la verdadera preocupación del grupo en esta operación.

“¿Qué dice en el TDLC? Sostiene que el acuerdo sería anticompetitivo porque permite a un competidor adquirir información confidencial de otro competidor. ¿Es real esta preocupación de Pampa al respecto? Porque el año 2016 el mismo Julio Ponce intentó asociarse con la misma empresa china, Tianqi (…) Cuando Tianqi entraba a SQM a través de Pampa comprando al señor Julio Ponce no había problema de información confidencial de libre competencia, pero hoy... ¿Qué coherencia tiene esto?”, dijo el abogado.

Añadió que el 2001, cuando Nutrien quería entrar a SQM, el empresario le advirtió que la única puerta de entrada a la empresa es a través de Pampa.

“Queda claro que la libre competencia no es lo que realmente sustenta la actuación del grupo de don Julio Ponce (…) Este requerimiento es inadmisible por una razón muy clara: porque realmente lo que se está pidiendo es que suspenda la compra por parte de Tianqi”, dijo.

El Fiscal Nacional Económico (S), Mario Ybar, indicó que llegaron a “la conclusión que esta se trata de una operación que, en caso que se adopten ciertos resguardos, resultaría compatible con la libre competencia, porque los riesgos no eran tan intensos”.

Tribunal separa aguas en debate de uso incorrecto de la sede

Terminados los alegatos, tomó la palabra el presidente de la Segunda Sala del TC, Gonzalo García, quien no solo explicó que resolverán el jueves acerca de la admisibilidad del recurso, sino delimitó las expectativas ante el actuar de la entidad.

"Este tribunal y esta sala no tiene competencia para pronunciarse sobre la propiedad del litio, ni la industria nacional del litio, ni la política nacional del litio. Tampoco tiene competencia este tribunal para hacer apreciaciones respecto del estatuto de la libre competencia, de los mejores mecanismos respecto de las reglas sobre libre competencia. No podemos subordinar las reglas relativas a cuestiones de naturaleza legal a decisiones que esta segunda sala va a adoptar de acuerdo a la Constitución y a su propia ley orgánica", dijo.

El ministro remató sosteniendo que "tenemos perfecta conciencia finalmente de los plazos que involucra esta decisión y, por lo mismo, creemos que tres días más es un escenario suficientemente claro y necesario para nuestra determinación".

Antes, cuando se realizaron las preguntas de los ministros a los intervinientes, precisó, a raíz de los dichos de Nutrien, que "una cosa es la instrumentalización de los requerimientos y una cuestión muy relevante para el TC es que el instrumentalizado sería el propio TC. Y eso obviamente nos importa mucho porque a la institucionalidad no hay que manosearla".