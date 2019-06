Vivian Wu se reunió con Ponce en los salares y analizó entrada de Tianqi a SQM: “Nos sentimos bastante bien”

Minería

Los ejecutivos de la firma aseguraron que han sido bien recibidos en SQM y que “todo está funcionando en beneficio de los accionistas”.

En el pasado dicen que quedó la difícil relación entre el grupo Pampa y Tianqi cuando ésta última intentaba ingresar a la propiedad de SQM.

A seis meses de que se sellara la operación para quedarse con el 24% de la minera no metálica, la empresa asiática ya estrenó a sus tres representantes en el directorio y, además, tiene por estos días a Vivian Wu, presidenta de Tianqi Lithium y a una serie de altos ejecutivos con una intensa agenda de reuniones con autoridades e incluso con Julio Ponce.

"Llevamos un poco más de un mes en SQM (con directores). En mayo hubo una junta de directorio y nuestras opiniones han sido muy bienvenidas, y la relación con grupo Pampa se ha llevado bien en los últimos seis meses", aseguró ayer el director de desarrollo corporativo de Tianqi, Ashley Ozols.

El ejecutivo agregó que "nos sentimos bastante bien en términos de que todo está funcionando en beneficio de todos los accionistas. Estamos en una senda en la que confiamos y en la que esperamos forjar nuevas relaciones a futuro".

En el periplo, los ejecutivos fueron hasta el Salar de Atacama para conocer las instalaciones de SQM, donde extrae el litio la minera no metálica. Ahí, además, se reunió con el expresidente de la compañía y el accionista más relevante, Julio Ponce Lerou, dijo tras ser consultada Wu.

Tianqi y el Grupo Pampa habían firmado un acuerdo de 16 puntos para fijar aspectos claves de lo que será su relación en el gobierno corporativo de la empresa, abordando dos materiales principales: el reemplazo de directores que renuncien, así como una política de dividendos expansiva como la que ha mostrado la empresa en los últimos años.

Consultado por la importancia de la cláusula sobre la reelección para Tianqi, Ozols indicó que sólo está relacionado a la ley chilena, en la que no está la obligación de reemplazar a un director que renuncia hasta la próxima junta de accionistas en abril de cada año. "Sólo queríamos asegurar que haya procesos graduales de transición para ambas partes si ocurre algo no previsto para adelantar e ir con una propuesta directamente al directorio y no tener que esperar hasta abril para la junta de accionistas", explicó.

De este modo, consultados sobre las desconfianzas que existían respecto de lo que Tianqi podía hacer en SQM -dado que es un competidor director en el mercado del litio-, Wu dijo que "ya es agua bajo el puente (...) al final, tanto Tianqi como Pampa, se dieron cuenta de que es por el mayor interés de la compañía tener buenas relaciones de trabajo entre los accionistas".

En cuanto al futuro, la timonel de Tianqi asegura que "en la medida que haya un acuerdo, se cumpla con las leyes y se cumpla con el acuerdo con la FNE, estamos dispuestos a compartir nuestros conocimientos para que SQM pueda alcanzar su rendimiento y planificación. Eso aún debe pasar, porque aún llevamos apenas seis meses dentro de la compañía y ambos accionistas tenemos que entender que estamos dispuestos a ayudar".

El viernes, además, Wu y Ozols se reunieron con abogados para abordar detalles del futuro compliance protocol, documento que surgió como compromiso con la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como una medida para aprobar la transacción con Nutrien, y que se debe dar a conocer antes del 25 de junio.

Nuevas opciones en Chile

Pese a tener otro proyecto en Chile -a través de Talison, el joint venture que tienen con Albemarle-, los planes de Tianqi en el país están enfocados en SQM.

Pero valoran las señales que se están dando. Ozols tomó el reciente anuncio presidencial en cuanto a impulsar una nueva política nacional del litio y dijo que "sería muy importante y útil para Chile en general. Hay muchos proyectos en los que la gente no invierte porque hay cierta incertidumbre en torno a la política sobre el litio. Ese es un primer paso para incentivar pequeños proyectos y fases de inversión para una próxima generación", sostuvo.

Incluso miraron el concurso que impulsa Corfo para dar valor agregado al litio, y pese a que no podrán participar por ser accionistas de SQM, se mostraron dispuestos a colaborar en lo que se necesite.

Nueva política nacional del litio tendrá tres ejes

Con la premisa de mantener al país a la vanguardia mundial en minería, el Presidente Sebastián Piñera señaló en la Cuenta Pública -sin dar mayores detalles- que "pronto" anunciarán una nueva Política Nacional del Litio, para que "Chile sea líder y pueda aprovechar en plenitud y agregar valor a este valioso recurso mineral". La iniciativa, que sería lanzada en los próximos días y que está siendo trabajada desde Presidencia, está enfocada en tres líneas de acción. Así lo confirmó el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien explicó que están trabajando en "poner en producción todo el litio que tiene Chile, cuestión que es una tarea importante producto de que tenemos 48 salares y sólo se trabaja uno, que es el más grande y que tiene las mejores condiciones".

"Hoy por lo menos 20 de esos 48 salares tienen valor económico y no se están trabajando", puntualizó. En segundo lugar, indicó que se busca "incorporar a las empresas del Estado a la exploración y explotación del litio. Esto es Codelco y Enami que tienen pertenencias del litio y que hasta ahora no habían tenido producción". Asimismo, dijo que la meta es "subirse a la cadena del valor a través de los llamados a licitación que estamos haciendo con empresas de tecnología de punta, para los efectos de que no solamente produzcamos carbonato e hidróxido".