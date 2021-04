Acción de Ford se derrumba por crisis de escasez de chips y críticas a su confuso pronóstico de resultados

Multinacionales

Los títulos de la compañía retrocedieron 9,4%, su mayor declive desde el 11 de junio, mientras que S&P advirtió que hay 33% de posibilidades de que rebaje su bono a la categoría de basura.

Las acciones de Ford Motor se desplomaron casi 10% hoy jueves, la mayor caída en un día desde junio, en medio de críticas de los analistas que cuestionaron a la compañía por brindar una guía confusa sobre cómo afectará a sus ganancias la actual crisis de escasez global de chips.

La compañía publicó el miércoles utilidades para el primer trimestre cuatro veces mejores de lo esperado por Wall Street, pero también advirtió que la falta de semiconductores reducirá la producción del segundo trimestre a la mitad. Ford redujo su pronóstico de ganancias antes de intereses e impuestos para 2021 a un rango de entre US$ $ 5.500 millones y US$ 6.500 millones, no mucho más que los US$ 4.800 millones que ganó en el primer trimestre.

Eso causó consternación entre los inversionistas, que había impulsado las acciones de Ford en más del 40% este año, impresionados por los nuevos modelos como el Bronco Sport y la estrategia de vehículos eléctricos más agresiva del nuevo director ejecutivo Jim Farley.

El analista de RBC Capital Markets, Joseph Spak, calificó el pronóstico de ganancias de Ford como "confuso" mientras que Michael Ward de Benchmark dijo que "no tiene sentido".

“O el impacto de los chips es mucho mayor que la estimación de US$ 2.500 millones de la empresa o las ganancias estructurales, especialmente en América del Norte, son mucho más bajas que las suposiciones anteriores”, escribió Ward. "Las matemáticas simplemente no cuadran y, en nuestra opinión, la credibilidad de Ford se verá afectada".

Las acciones de Ford cerraron con una caída de 9,4% a 11,26 dólares, su menor nivel desde el 3 de febrero y la mayor caída desde el 11 de junio.

Bono basura

Por su parte S&P Global Ratings dijo hoy que probablemente mantendrá una perspectiva negativa sobre Ford hasta fin de año porque las ganancias y el flujo de caja de la automotriz serán más débiles de lo esperado. Eso pone a Ford en mayor riesgo de una rebaja de calificación que lo llevaría más a la categoría de bonos basura.

"La perspectiva negativa de Ford refleja una posibilidad de al menos 33% de que la rebajemos" en los próximos doce meses, dijo S&P citando, entre otros factores, "el potencial de un flujo de caja significativamente más débil en los próximos trimestres" debido a sus continuas paradas de producción relacionadas con la escasez de semiconductores".