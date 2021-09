Acciones de Evergrande se desploman a un mínimo de 11 años a medida que aumentan los riesgos de incumplimiento

Multinacionales

Las acciones de China Evergrande Group se desplomaron este lunes a mínimos de más de 11 años, extendiendo las pérdidas a medida que los ejecutivos intentan salvar sus perspectivas comerciales y a medida que aumentan los temores de incumplimiento por una fecha límite inminente para las obligaciones de pago esta semana.

Evergrande ha estado luchando por recaudar fondos para pagar a sus muchos prestamistas, proveedores e inversores, y los reguladores advirtieron que sus pasivos de US$ 313 mil millones podrían generar riesgos más amplios para el sistema financiero del país si no se estabilizan.

La acción cerró con una caída del 10,2% (2,28 dólares de Hong Kong), después de haber caído un 19%, a su nivel más débil desde mayo de 2010.

La unidad de administración de propiedades de la compañía cayó un 11,3%, mientras que su unidad de vehículos eléctricos bajó un 2,7%. La empresa de transmisión de películas Hengten Net , de propiedad mayoritaria de Evergrande, también se desplomó un 9,5%.

"La acción seguirá cayendo, porque todavía no hay una solución que parezca ayudar a la empresa a aliviar su estrés de liquidez, y todavía hay muchas incertidumbres sobre lo que hará la empresa en caso de una reestructuración", dijo Kington Lin, director gerente del Departamento de Gestión de Activos de Canfield Securities Limited.

Lin dijo que el precio de las acciones de Evergrande podría caer por debajo de HK $ 1 (dólar de Hong Kong) si la compañía se ve obligada a vender la mayoría de sus activos en una reestructuración.

Uno de los principales prestamistas de Evergrande ha hecho provisiones para pérdidas en una parte de sus préstamos al desarrollador en conflicto, mientras que algunos acreedores planean darle más tiempo para pagar, dijeron a Reuters cuatro ejecutivos bancarios.

El desarrollador dijo el domingo que ha comenzado a pagar a los inversionistas en sus productos de gestión patrimonial con bienes raíces.

Los formuladores de políticas les están diciendo a los principales prestamistas de Evergrande que extiendan los pagos de intereses o los préstamos de refinanciamiento, y los observadores del mercado opinan en gran medida que es poco probable un rescate directo del gobierno.

El Banco Popular de China, su banco central y el organismo de control bancario de la nación convocaron a los ejecutivos de Evergrande en agosto en una medida poco común y advirtieron que necesitaba reducir sus riesgos de deuda y priorizar la estabilidad.

Evergrande debe pagar US$ 83,5 millones de intereses el 23 de septiembre por su bono de marzo de 2022. Tiene otro pago de intereses de US$ 47,5 millones que vence el 29 de septiembre para las notas de marzo de 2024. Ambos bonos incurrirían en incumplimiento si Evergrande no liquida los intereses dentro de los 30 días posteriores a las fechas de pago programadas.

En cualquier escenario de incumplimiento, Evergrande deberá reestructurar los bonos, pero los analistas esperan un bajo índice de recuperación para los inversionistas. La negociación de los bonos de la empresa puso de relieve cuan drásticamente se han deteriorado las expectativas de los inversores sobre sus perspectivas este año.

El bono en dólares al 8,25% de marzo de 2022 se negoció a 29,156 centavos el lunes por la tarde, con un rendimiento superior al 500%, en comparación con alrededor del 13,7% a principios de año. El bono de marzo de 2024 al 9,5% estaba a 26,4 centavos, con un rendimiento superior al 80%, en comparación con el 14,6% a principios de 2021.

Goldman Sachs dijo la semana pasada que debido a que Evergrande tiene bonos en dólares emitidos tanto por la empresa matriz como por un vehículo de propósito especial, las recuperaciones en una posible reestructuración podrían diferir entre los dos conjuntos de bonos, y cualquier posible proceso de reestructuración podría prolongarse.

Los problemas de la compañía también presionaron al sector inmobiliario en general, así como al yuan, que cayó a un mínimo de tres semanas de 6.4831 por dólar en el comercio exterior.

Las acciones de Sunac , la cuarta promotora inmobiliaria de China, cayeron un 10,5%, mientras que Greentown China, respaldada por el estado, se acercó al 6,7%.

El índice Hang Seng de Hong Kong, en tanto, bajó un 3,3%.