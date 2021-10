Acciones de SPAC para red social de Trump que competirá con Facebook y Twitter se disparan más de 400%

Multinacionales

Los títulos de Digital World Acquisition Corp fueron los más negociados en la bolsa hoy jueves, con más de 411 millones de papeles que cambiaron de manos y atrajeron la atención en foros como Reddit.

El plan del expresidente de Estados Unidos Donald Trump de crear una aplicación de redes sociales, después de que Twitter y Facebook le prohibieron el acceso, obtuvo hoy jueves un sólido respaldo de los inversionistas, que hicieron que se dispararan las acciones del vehículo que permitirá la operación.

Trump Media and Technology Group y Digital World Acquisition Corp, una Empresa de Adquisición de Propósito Especial (SPAC, sigla en inglés), anunciaron el miércoles que se fusionarán para crear una nueva aplicación de redes sociales llamada Truth Social.

La empresa de Trump dijo que planea un lanzamiento beta -con una versión de prueba- el próximo mes y un despliegue completo en el primer trimestre de 2022.

Las SPAC, como Digital World, usan el dinero obtenido a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones para sacar a bolsa una empresa.

El anuncio de la operación no ofreció los detallados planes de negocio a los que Wall Street está acostumbrado en las fusiones de SPAC, desde el nombramiento de un equipo de liderazgo hasta la presentación de ganancias y proyecciones de financiamiento.

Aun así, las acciones de Digital World, que tiene su sede en Miami, subieron 356% a US$ 45,50 por acción en el Nasdaq, después de haber ganado más de 400% durante la sesión. A ese precio, su capitalización bursátil se situaba en US$ 1.400 millones, frente a los US$ 321 millones del miércoles.

Fue el valor más negociado en la bolsa, con más de 411 millones de acciones que cambiaron de manos y atrajeron la atención en foros como Reddit. En Twitter y Stocktwits, algunos usuarios aplaudieron la subida con mensajes que mostraban cohetes e imágenes de Trump.

Algunos inversionistas dijeron que la reacción del mercado reflejaba el apoyo a Trump, así como la apuesta de que una plataforma con él atraería seguidores.

"Hasta este momento no ha habido un vehículo que cotice en bolsa para los que apoyan al expresidente", dijo Jake Dollarhide, cofundador de Longbow Asset Management.