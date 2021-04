Acciones de Twitter caen tras advertir sobre menor crecimiento de usuarios y costos crecientes

Multinacionales

Las acciones de Twitter cayeron un 8,7% a US$ 59,30 en las operaciones posteriores al cierre

Las acciones de Twitter se hundieron este jueves pese a informar un aumento en las ventas de anuncios, lo anterior debido a la confirmación de un aumento de los costos y gastos, además de una desaceleración en el registro de usuarios nuevos en los próximos trimestres a medida que el flujo observado durante la pandemia de coronavirus se atenúa.

La red social también dijo que la compensación basada en acciones para las nuevas contrataciones sería mayor de lo esperado este año.

Twitter dijo en febrero que quiere recomponerse después de años de estancamiento, anunciando objetivos audaces para expandir su base de usuarios, acelerar nuevas funciones y duplicar sus ingresos para 2023.

Con todo, las ventas por publicidad para el primer trimestre fueron de US$ 899 millones, un 32% más que en el mismo lapso de hace un año y superando las estimaciones de los analistas de US$ 890 millones, según los datos de IBES de Refinitiv. Los ingresos totales para el trimestre fueron de US$ 1.040 millones, un aumento del 28% interanual y ligeramente superior a las estimaciones de US$ 1.030 millones.

La compañía con sede en San Francisco reportó 199 millones de usuarios activos diarios, un 20% más interanualmente, en comparación con las estimaciones de los analistas de 200 millones, según datos de FactSet.

Twitter reiteró su advertencia de que el crecimiento de sus usuarios activos diarios monetizables (mDAU), su término para los usuarios diarios que pueden ver anuncios, podría alcanzar "la parte baja de dos dígitos" en los próximos trimestres, probablemente alcanzando mínimos en el segundo trimestre.

Demasiado pronto para decirlo

Twitter afirmó en una carta a los accionistas que era muy pronto para comprender el impacto total del cambio en la política de privacidad de Apple que comenzó a implementarse el lunes, pero dijo que su integración con una nueva herramienta de medición de anuncios de Apple ha aumentado el número de dispositivos iOS a los que puede orientar ciertos tipos de anuncios en un 30%.

Facebook dijo esta semana que su crecimiento podría declinar "significativamente" este año, ya que el cambio hecho por Apple dificulta la meta de anuncios.

Twitter prometió en febrero duplicar sus ingresos anuales a US$ 7.500 millones en 2023 desde los US$ 3.700 millones en 2020.

La compañía, que el año pasado lanzó tuits que desaparecen llamados "Fleets", similares a los mensajes de Snapchat , también está probando una función de audio en vivo denominada "Spaces" para competir con la aplicación de voz Clubhouse.

Twitter dijo que espera que los ingresos totales crezcan más rápido que los gastos este año, asumiendo que el coronavirus será un factor menor. También ve un "impacto modesto" de los cambios de Apple.

Pero dijo que los gastos por compensaciones basados ​​en acciones para este año ascenderán a US$ 600 millones, por sobre su pronóstico previo de entre US$ 525 millones y US$ 575 millones, a medida que la compañía aumenta las contrataciones. La empresa proyectó que los gastos de capital serán de entre US$ 900 y US$ 950 millones para todo el año.