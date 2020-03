Multinacionales

El gremio que agrupa a las aerolíneas del mundo estima que la industria podría necesitar hasta US$ 200 mil millones en ayuda de emergencia.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, sus sigla en inglés) advirtió este martes que la mayoría de las aerolíneas del mundo se enfrenta a una crisis de efectivo, en medio de la paralización de viajes por el coronavirus, y que la industria podría necesitar hasta US$ 200 mil millones en ayuda de emergencia.

Y es que Brian Pearce, economista jefe de IATA, dijo que existía el riesgo de que una gran cantidad de operadores se quedaran sin efectivo en dos meses. "Hay varias aerolíneas que tienen líneas de crédito y acceso a efectivo, pero hay una cantidad mucho mayor que se encuentra en una posición más débil", explicó.

Hace tan sólo una semana, antes del bloque internacional, el organismo comercial había pronosticado pérdidas por hasta US$ 113 mil millones, una cifra que hoy considera "indudablemente" demasiado baja. Se espera que haga estimaciones revisadas la próxima semana.

Pandemia de quiebras

El escenario para las aerolíneas de América Latina es similar. Según dijo a Reuters el presidente ejecuivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), Luis Felipe de Oliveira, las empresas del sector en la región requieren ayuda gubernamental inmediata o sufrirán una "pandemia de quiebras".

De Oliveira agregó que el grupo ha estado enviando cartas a los gobiernos de la región y que la crisis en la industria creada por el brote de coronavirus "no tiene precedentes".

Alerta mundial

La advertencia de ambos se produce un día después de que un gran número de líneas aéreas dejaran en tierra gran parte de sus flotas y anunciaran planes para despedir a miles de empleados para preservar el efectivo. El lunes, más de 14 aerolíneas anunciaron nuevas medidas para reducir los costos, y algunas redujeron el número de vuelos hasta en un 90%, como por ejemplo la chilena Latam.

La industria de las aerolíneas estadounidenses ha pedido US$ 50 mil millones en asistencia de emergencia. Airlines for America, el organismo comercial que representa a las mayores aerolíneas de pasajeros de Estados Unidos -incluidas United, Delta y American Airlines-, dijo este lunes que quería que el gobierno otorgara US$ 25 mil millones en préstamos y US$ 25 mil millones en subvenciones para ayudar a la industria a sobrevivir al brote de coronavirus.

La organización advirtió que los siete miembros que transportan pasajeros se quedarían sin dinero antes de fin de año si la crisis continúa.