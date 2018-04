Aerolíneas Argentinas quiere ser low cost

Multinacionales

La empresa de bandera trasandina comenzaría a cobrar por separado por los servicios de a bordo.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell'Acqua, anticipó la posibilidad de que la empresa de bandera trasandina comience a cobrar por separado los servicios a bordo, como hacen las compañías low cost, informó la agencia de noticias local Telam.

También señaló que, dentro de poco tiempo, los vuelos internacionales contarán con una clase premium, como ya lo están haciendo la mayoría de las principales líneas aéreas del mundo.

"Tenemos que copiar lo bueno que tienen estas compañías y de esa manera optimizar los recursos de la empresa", dijo Dell'Acqua durante una conferencia de prensa brindada en el marco del World Trade & Travel Council 2018 que se realiza en el Hotel Hilton.

El ejecutivo advirtió, no obstante, que la empresa no dejará de ser una línea de bandera ni adoptará todas las modalidades de las low cost, ya que no es la meta de la compañía ni lo que piden los pasajeros.

La iniciativa se conoce poco después de que trascendieran que Latam evalúa planes de crear su propia aerolínea de descuentos.

La aoperadora de capitales chilenos y brasileños ingresó una carta de intenciones a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para crear una empresa aerocomercial, que según fuentes cercanas a la compañía apuntaría a este segmento.