Airbnb fija precio de acción y busca recaudar hasta US$ 2.500 millones en su salida a bolsa

La firma comenzará su roadshow esta semana, donde intentará convencer a los inversionistas de que su negocio se ha recuperado de la pandemia y que aún le queda espacio para seguir creciendo.

Airbnb reveló este martes que podría recaudar hasta US$ 2.500 millones en su salida a bolsa, la que planea realizar antes de Navidad, uniéndose a un gran grupo de empresas que están enlistándose en medio del rally del mercado de valores en Estados Unidos.

El negocio de arriendo de viviendas fijó el rango de precios de sus acciones entre US$ 44 y US$ 50 por papel y dijio estima vender hasta 55 millones de títulos, incluida la opción denominada "greenshoe" para vender 5 millones más de acciones que podrían generar US$ 250 millones adicionales, lo que llevaría sus ganancias totales antes de costos a US$ 2.750 millones. Los inversionistas existentes venderán aproximadamente 1,9 millones de papeles en la OPI.

En la parte superior del rango de precios, la compañía tendría un valor de mercado de US$ 29.800 millones, una hazaña considerando que sus operaciones estuvieron prácticamente paralizadas durante parte de este año producto de las restricciones de movimiento y de viajes relacionadas a la pandemia.

La compañía con sede en San Francisco registró pérdidas de casi US$ 700 millones sobre ingresos de US$$ 2.500 millones en los primeros nueve meses de este año, muy por sobre las pérdidas de US$ 323 millones del mismo período del año pasado.