Alibaba prepara la mayor salida a bolsa de 2020 con su división de pagos

Multinacionales

Ant Group fue valorado por última vez en US$ 150 mil millones y planea cotizar en Shanghai y Hong Kong.

El grupo de pagos de Alibaba, Ant Group, que recientemente ha sido valorado en US$ 150 mil millones, anunció este lunes su tan esperada oferta pública con una doble cotización en Shanghái y Hong Kong.

Ant, fundada por Jack Ma, se ha convertido en la compañía de pagos móviles dominante de China con 900 millones de usuarios anuales. Pero también se ha topado con preocupaciones regulatorias sobre su papel descomunal en el sector financiero y sobre su rentabilidad.

La firma aún no ha proporcionado una fecha estimada para la salida a bolsa ni cuánto dinero quiere recaudar. Sin embargo, una persona cercana a la compañía sugirió que el proceso estaba en sus primeras etapas.

Personas conocedoras del asunto han estimado que un enlistamiento de incluso una pequeña porción de las acciones de la empresa representaría una de las mayores OPI de una firma asiática.

"Convertirse en una empresa pública mejorará la transparencia para nuestras partes interesadas, incluidos clientes, socios comerciales, empleados, accionistas y reguladores", dijo el presidente ejecutivo de Ant, Eric Jing.

Lista para el boom

La compañía fue valorada en US$ 150 mil millones a mediados de 2018 después de recaudar alrededor de US$ 14 mil millones de inversionistas como Temasek, General Atlantic, Warburg Pincus y Baillie Gifford.

En transacciones recientes en mercados secundarios, pequeños bloques de acciones han cambiado de manos a niveles que implican una valoración de más de US$ 200 mil millones, según varias personas familiarizadas con el asunto reseñadas por el diario Financial Times. La cifra se compara con la valoración de su rival estadounidense PayPal, cuya capitalización bursátil ronda los US$ 204 mil millones.

Para diferenciarse y crecer, Ant ha cambiado recientemente su nombre de Ant Financial a Ant Group, y ha subrayado en repetidas ocasiones que es una empresa más de tecnología.

Aun así, conserva una fuerte huella en el sistema financiero de China, con más de 600 millones de usuarios depositando fondos en su fondo del mercado monetario Yu'E Bao. La prestación de servicios financieros digitales como gestión de patrimonio, préstamos en línea y seguros contribuyó con más del 50% de sus ingresos en el año hasta finales de marzo.

Su aplicación Alipay se ha convertido lentamente en un "superapp", o un centro para su creciente ecosistema de servicios, desde reseñas de restaurantes hasta compras en línea en el mercado Taobao de Alibaba.