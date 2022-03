Amazon cierra compra de MGM por US$ 8.500 millones

Multinacionales

La fecha límite para que la Comisión Federal de Comercio impugnara el acuerdo antes de que se cerrara pasó sin que la agencia tomara medidas.

Amazon.com dijo que cerró la adquisición del estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer por US$8.500 millones después de que los reguladores se negaran a impugnar el acuerdo, consolidando la mayor adquisición de la compañía en cinco años.

El cierre, anunciado el jueves en un comunicado en el sitio web de la compañía, marca el último acuerdo de un gigante tecnológico de EE. UU. para obtener la aprobación a pesar de las críticas de que las compañías han podido engullir empresas más pequeñas con poca resistencia de los encargados de hacer cumplir la competencia.

Los reguladores de la Unión Europea firmaron el acuerdo de MGM el martes después de descubrir que no planteaba problemas de competencia. En los EE. UU., la fecha límite para que la Comisión Federal de Comercio impugnara el acuerdo antes de que se cerrara pasó sin que la agencia tomara medidas.

La FTC todavía tiene la autoridad para demandar para bloquear el trato en el futuro si la mayoría de los comisionados votan para presentar una demanda. Actualmente, la comisión está dividida entre dos republicanos y dos demócratas, incluida la presidenta Lina Khan, mientras que el candidato del presidente Joe Biden para el quinto escaño espera la confirmación del Senado.

"La FTC no comenta sobre ningún asunto en particular", dijo Lindsay Kryzak, vocera de la agencia. "Sin embargo, reiteramos que la comisión no aprueba transacciones y puede impugnar un trato en cualquier momento si determina que viola la ley".