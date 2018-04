Amazon imparable: desplaza a Microsoft como segunda empresa más valiosa del mundo y le pisa los talones a Apple

Multinacionales

Tras publicar resultados mejores de lo esperado, sus acciones alcanzaron un nuevo máximo histórico. La fortuna de su CEO, Jeff Bezos, que ya era el hombre más rico del mundo, aumentó en US$ 12 mil millones.

Amazon, el gigante del retail online, anunció el jueves resultados para el primer trimestre que fueron unánimemente celebrados por los analistas.

Las utilidades de la compañía liderada por Jeff Bezos se más que duplicaron, los ingresos crecieron 43% y sus márgenes de ganancias anotaron su mayor avance en cerca de dos años.

El balance mostró mejoras en todos los frentes, incluyendo ingresos por publicidad, suscripciones de clientes Prime en su negocio de retail online, las ventas de su recién adquirida cadena de supermercadas Whole Foods, además de sus servicios en la nube.

El juego casi perfecto de Amazon disparó el precio de las acciones de la compañía el jueves, en el mercado secundario, lo que se ratificó este viernes apenas se abrió la sesión. Los títulos dieron un salto de 7,9% en las primeras transacciones, alcanzando un nuevo récord histórico de US$ 1.638.

El alza, además, dio impulso a la capitalización bursátil de la firma tecnológica, que llegó a US$ 779.716 millones. De este modo desplazó a Microsoft como la segunda empresa más valiosa del mundo, con US$ 740.737 millones, y se acercó marcadamente al líder, Apple, valorada en US$ 825.998 millones.

Los inversionistas no solo reaccionaron a los buenos resultados del primer trimestre, sino sobre todo a las auspiciosas proyecciones de Bezos para el período en curso. El CEO proyectó ventas por hasta US$ 54.000 millones para el segundo trimestre, lo que representa un avance de 42%.

Amazon aprovechó además la buena coyuntura para anunciar un alza en el precio anual de su servicio Prime, desde US$ 99 a US$ 119, lo que augura un considerable aumento en sus flujos de ingresos.

Pero no solo los inversionistas están entusiasmados con las perspectivas para el gigante del retail. El propio Bezos vio su patrimonio significativamente abultado por el alza de las acciones. Tras el incremento de 6,6% en las operaciones fuera de mercado del jueves, la fortuna del hombre más rico del mundo aumentó en US$ 12 mil millones hasta US$ 134 mil millones.