Amazon mantiene el reinado como la marca más valiosa del mundo y TikTok ingresa al ranking

Multinacionales

Análisis realizado por Kantar dice que las 100 marcas más valiosas del mundo han visto aumentar su valor en un 5,9% en un año, hasta alcanzar los US$ 5 millones de millones.

Por segundo año consecutivo, Amazon se queda con la corona de la más valiosa en el ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo, según el estudio BrandZ elaborado por la consultora Kantar.

La firma de Jeff Bezos experimentó un crecimiento del 32% respecto del año anterior, para alcanzar los US$ 415.900 millones. Al compararla con su valor en 2006, cuando hizo su ingreso al ranking BrandZ Global, el gigante del e-commerce creció en casi US$ 100 mil millones y representa un tercio del crecimiento total de las Top 100.

Detrás de ella, se ubican Apple, Microsoft y Google con un valor de mercado de US$ 352.200 millones (un alza de 14%), US$ 326.500 millones (+30%) y US$ 323.600 millones (+5%), respectivamente.

El potente impulso de la compañía fundada por Bill Gates está relacionado "al crecimiento de su ecosistema de trabajo habilitado para la nube que incorpora Office365 y Microsoft Teams, lo que les permite a las personas mantener los 'negocios como siempre' durante la cuarentena", apuntó la consultora en su comunicado.

El estreno del año quedó en manos de TikTok, la plataforma que permite compartir videos cortos, que logró ubicarse en la casilla 79 de la lista -con una capitalización de US$ 16.900 millones-, siendo la que más alto escaló. "El BrandZ Top 100 de este año mostró que la innovación y la creatividad son impulsores clave del crecimiento a medida que las personas pasan más tiempo online".

Por su parte, MasterCard ingresó al Top 10 por primera vez debido al sólido desempeño financiero.

Auge pese al Covid-19

Kantar destacó que el ranking reveló que "las marcas más valiosas del mundo han visto aumentar su valor total en un 5,9% a pesar de los impactos económicos, sociales y personales del Covid-19".

"El valor total de marca de las principales 100 firmas mundiales alcanzó los US$ 5 billones (millones de millones), cifra equivalente al PIB anual de Japón. Esto significa un aumento de 245% desde 2006, cuando el valor total alcanzó por primera vez US$ 1 billón", explicó.

Con esto, apuntó la consultora, "las empresas estarían demostrando que son más resistentes y menos volátiles a la crisis causada por la pandemia, de lo que fueron a la crisis económica mundial de 2008-2009".

Y agregó: "En un contexto de incertidumbre, las empresas que han invertido constantemente en marketing a largo plazo y en la construcción de marcas sólidas han logrado evitar lo peor de la crisis. Antes de la pandemia mundial, el valor total de marca de las 100 mejores marcaba un aumento del 9%".

Tecnológicas y EEUU al poder

Por categorías, el sector tecnológico fue el que acaparó mayor valor de marca representando más de un tercio (37%) del valor total incluido y creciendo, en general, en un 10%.

En tanto, el sector minorista mostró un sólido desempeño, subiendo un 21% gracias al e-commerce.

Más de la mitad de las marcas en la categoría de medios y entretenimiento se ubicaron entre las 20 que más crecieron en el ranking, incluidos Netflix (+34% a US$ 45.900 millones) subiendo ocho posiciones para quedarse con el 26° lugar; Instagram (+47% a US$ 41.500 millones) escalando 15 lugares para ubicarse en 29°; LinkedIn (+31% a US$ 29.900 millones); y Xbox (+18% a US$ 19.600 millones).

Del otro lado, el valor de las marcas de energía cayó un 22%, los bancos globales cayeron un 19%, los bancos regionales bajaron un 11% y los automóviles cayeron un 7%.

Entre los minoristas tradicionales, Walmart aumentó su valor en un 24% a US$ 45.800 millones, para ubicarse en la casilla 27, gracias a su inversión para adaptarse al comercio online.

Por su parte, las marcas asiáticas representaron una cuarta parte del op 100, donde se incluyen 17 compañías chinas. Alibaba (+16%, en la sexta posición, con sus US$ 152.500 millones) fue la marca china más valiosa y se ubicó apenas por delante del gigante de servicios de Internet, Tencent (+15%, 7° lugar, US$ 151 mil millones).