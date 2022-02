Amazon se dispara por auge de servicio en la nube y mayores ventas

Multinacionales

Acciones del gigante del e-commerce subieron casi 18%, también por anuncio de alza en precio del servicio Prime y mejores ganancias por inversión en automotriz Rivian.

Para Amazon, ni las interrupciones que experimentó en su servicio en la nube, ni el impacto de la crisis logística global, ni los altos costos de la mano de obra y de la inflación global, fueron impedimento para cerrar un 2021 por todo lo alto.

A diferencia de Facebook el día antes, la compañía sacó cuentas alegres en su cuarto trimestre, con un aumento de los ingresos del 9% y ganancias mejores a las esperadas en su inversión en la compañía de vehículos eléctricos Rivian.

Así las cosas, el gigante del e-commerce vio subir sus acciones como la espuma al cierre del mercado, con un avance de casi 18% hasta los US$ 2.776,91 cada papel.

De sus negocios, el más beneficiado por el auge del comercio electrónico y el estilo de vida híbrido por la pandemia, fue el negocio en la nube, Amazon Web Services (AWS).

El crecimiento de esta división se aceleró entre octubre y diciembre, generando US$ 17.780 millones en ingresos en el período.

Eso, según informó la empresa en un comunicado, da como resultado un aumento interanual del 39,5% y queda muy por encima del consenso del mercado, que esperaba la cifra en US$ 17.370 millones. Comparando, además, con el trimestre previo -cuando el alza fue de 39%- el desempeño también fue mejor.

Tarifas más altas

Parte del éxito en bolsa ayer en la tarde también se debió al hecho de que la compañía informó que aumentará en 17% el precio de su popular plan de membresía Prime.

Eso sí, aunque no ha afectado directamente en el desempeño de la operación -o al menos no se vio reflejado en los resultados financieros- la compañía dijo que el alza, de US$ 119 a US$$ 139 al año, se debió en parte a un aumento en los "salarios y costos de transporte" en su red logística.

Esta es la primera variación desde 2018.

Citando tensiones similares, la compañía pronosticó ventas por debajo de lo esperado de entre US$ 112 mil millones y US$ 117 mil millones para el trimestre en curso, cuando Wall Street había estado anticipando ventas superiores a los US$ 120.000 millones.

El cambio en el valor del plan entra en vigencia a el 18 de este mes para nuevos miemros, o en marzo para los ya existentes.

Con más de 200 millones de miembros en todo el mundo, Prime es un incentivo para que los consumidores dirijan una mayor parte de sus compras a Amazon, de modo que puedan aprovechar al máximo sus suscripciones. En el período informado ayer, los ingresos de las membresías Prime fueron de US$ 8.100 millones, un 15 % más que el año anterior.

Otros datos

En el detalle de los resultados, Amazon casi duplicó su ganancia neta, en los tres meses más activos por la Navidad, a US$ 14.320 millones (o US$ 27,75 por acción), desde los US$ 7.220 millones del mismo período de 2020.

Los beneficios también se vieron impulsados, en gran medida, por una ganancia antes de impuestos de la inversión en el fabricante de autos eléctricos, Rivian Automotive, que se hizo pública en noviembre.

El rival de Tesla se abrió a bolsa en novembre y a los pocos días ya tenía una valoración de mercado superior a la de Volkswagen