Amazon sube previo a apertura por plan para dividir acciones y recompra de hasta US$ 10 mil millones

"Es una señal importante y positiva", dijo Brian Nowak, analista de Morgan Stanley. Es alentador que Amazon se esté volviendo más "amigable con los accionistas", dijo.

Una división de acciones y una recompra masiva de títulos que acaba de anunciar Amazon.com Inc podrían ser el impulso el gigante tecnológico necesita para salir de una racha de debilidad prolongada en el precio de las acciones.

Amazon dijo el miércoles por la noche que tiene la intención de aumentar sus acciones en circulación en una proporción de 20 a 1, la primera división de acciones del gigante del comercio electrónico en más de dos décadas. Esa noticia, combinada con una propuesta de recompra de acciones de US$ 10 mil millones, hizo que las acciones avanzaran un 6,7% en las operaciones previas a la comercialización el jueves.

"Es una señal importante y positiva", dijo Brian Nowak, analista de Morgan Stanley. Es alentador que Amazon se esté volviendo más "amigable con los accionistas", dijo, y la compañía se une a empresas como Apple Inc. y Alphabet Inc. que han utilizado divisiones para hacer que sus acciones sean más atractivas para los inversores minoristas.

Las acciones de Amazon cayeron a niveles no vistos desde mediados de 2020 a principios de esta semana, el único rezagado entre las empresas tecnológicas de billones de dólares en el último año. La acción cayó casi un 9% en 12 meses, en comparación con repuntes de entre el 24% y el 36% de Apple Inc., Alphabet Inc. y Microsoft Corp.

Los pequeños inversores han necesitado más de US$ 2.500 para poseer una acción de Amazon y una división de 20 por 1 reduciría el precio a aproximadamente US$ 139, según el nivel de cierre del miércoles. Alphabet y Amazon son las dos últimas de las cinco empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos por ingresos en tener precios de acciones de cuatro dígitos. La división de Alphabet está programada para julio, mientras que la de Amazon está programada para junio.

Con varias plataformas de corretaje minorista que ofrecen acciones fraccionarias en los últimos años, podría haber un impacto de mercado menos pronunciado. Para Peter Garnry de Saxo Bank, las divisiones de acciones "no agregan ningún valor económico", pero a menudo tienden a cambiar la combinación de inversores que pueden invertir en acciones.

Las recompras, por otro lado, pueden marcar la diferencia. Nowak de Morgan Stanley señaló que las recompras anteriores de Amazon dieron a sus acciones un rendimiento promedio del 100% en 12 meses, lo que demuestra cuán oportunas han sido.

Un movimiento de esa escala podría finalmente generar beneficios para los optimistas analistas de Wall Street de Amazon. Todos los analistas que cubren las acciones tienen una recomendación de compra, la única unanimidad de este tipo entre los pares de las grandes tecnológicas.

