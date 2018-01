Amazon, Warren Buffett y JPMorgan se unen contra la "hambrienta lombriz solitaria" que devora la economía de EEUU: la salud

Multinacionales

Conglomerado creará una empresa independiente sin fines de lucro para entregar cuidados médicos a los empleados de las empresas involucradas.

Amazon, Berkshire Hathaway y JP Morgan anunciaron hoy que se han unido con un objetivo común: crear una compañía independiente y sin fines de lucro, dedicada a enfrentar los costos de la salud, algo que el famoso Warren Buffett ha calificado como una "hambrienta lombriz solitaria" que devora la economía de Estados Unidos.

¿Su propósito? Ofrecer soluciones tecnológicas para reducir los costos de atención médica y mejorar los servicios para los empleados de dichas compañías en Estados Unidos y sus familiares, pero que se podría trasladar al resto de trabajadores del país.

"Los crecientes costos del cuidado de la salud actúan como un enorme agujero en la economía estadounidense", aseguró Buffett, presidente de Berkshire, en un comunicado.

Por su parte, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, admitió la complejidad de la creación de este sistema, pero añadió que, pese a su dificultad, "valdrá la pena el esfuerzo, pues permitirá a nuestros empleados reducir esta gran carga".

El anuncio hizo caer las acciones de empresas expuestas a la industria de la salud. Express scrpit Holdings y CVS Health Corp, que administran beneficios para los clientes de farmacias, perdieron 6,9% y 4,9% respectivamente. Las aseguradoras Cigna y Anthem, así como otras empresas de biotecnología, también registraron pérdidas.

La visión de analistas

Los expertos tienen opiniones dispares respecto al anuncio de las tres empresas. Para el analista de servicios de salud de RBC Capital Markets, George Hill, este grupo no es precisamente un pionero en "trabajar juntos para controlar los costos de la atención médica (...) Si este fue el anuncio de Amazon que los inversionistas de la cadena de suministro de medicamentos temen desde principios de 2017, considérenos aliviados".

Por su parte, la analista de servicios de salud de Piper Jaffray, Sarah James, no cree que el anuncio cause una conmoción importante: "No esperamos que esta empresa conjunta sea un disruptor significativo para la industria, a pesar de la reacción de las acciones que indica que sí lo es".

Por último, el también analista de productos farmacéuticos especializados de Wells Fargo, David Maris, destacó el hecho de que tres compañías grandes y bien capitalizadas planeen atacar los crecientes costos de la atención médica y la transparencia: "Es sólo otra señal de que los márgenes farmacéuticos genéricos y de marca a más largo plazo están en constante cambio".