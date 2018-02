Apple adelanta menores ingresos por débiles ventas de IPhone

Multinacionales

El gigante tecnológico Apple pronostica ingresos menores a los esperados para el trimestre en curso por las débiles ventas de iPhone en el período navideño.

La empresa apunta que los ingresos en tres meses que terminan en marzo sean de entre US$ 60 mil millones a US$ 62 mil millones, por debajo del promedio de expectativas de los expertos de US$ 65,9 mil millones.

En el trimestre pasado, Apple registró los ingresos de US$ 88,3 mil millones, y las ganancias de US$ 3,89 por acción, por encima de las expectativas de analistas. Vendió 77,3 millones de IPhone, su producto estrella, 1% menos que en el mismo período del año pasado y por debajo de las expectativas, de 80,2 millones.

El precio promedio, sin embargo, superó las expectativas, y fue de US$ 796, que apunta a ventas sólidas de su modelo de aniversario, IPhone X.

A pesar de las cifras impresionantes, estas quedaron por debajo de las expectativas que tiene el mercado para la empresa, como también levanta preguntas sobre la popularidad de sus teléfonos, después del escándalo con la desaceleración intencional de los modelos antiguos.

Según el director ejecutivo financiero de Apple Luca Maestri, el período de festividades fue una semana más corto que en 2016, limitando las ventas de la empresa.

"IPhone X fue un teléfono más popular y desde que lo hemos lanzado a principios de noviembre, cada semana fue un IPhone más vendido", aseguró, por su parte, director ejecutivo de la empresa, Tim Cook. "No puedo ser más orgulloso de él".

Las acciones de Apple cayeron alrededor de 1% después del cierre en US$ 167,78.