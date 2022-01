Apple informó ventas trimestrales récord y dio señales de que la crisis de suministro ya está superada

Multinacionales

Las ventas subieron 11% a US$ 123.900 millones en el primer trimestre fiscal, por sobre los US$ 119.100 millones que proyectaban en promedio los analistas.

Apple registró ventas trimestrales récord que superaron las estimaciones de Wall Street, una señal de que pudo superar la crisis en la cadena de suministro provocada por la pandemia y la escasez de semiconductores.

Las ventas subieron 11% a US$ 123.900 millones en el primer trimestre fiscal, que finalizó el 25 de diciembre, dijo la compañía este jueves. Los analistas habían pronosticado US$ 119.100 millones en promedio. Las ganancias, en tanto, aumentaron a US$ 2,10 por acción, en comparación con los US$ 1,90 estimados por los expertos.

La compañía generó US$ 71.600 millones en ingresos de su producto insignia, el iPhone, un alza de 9,2% respecto del mismo período del ejercicio anterior y por sobre los US$ 67.700 millones que esperaba Wall Street. Este fue el primer trimestre completo desde el lanzamiento del nuevo iPhone 13.

El teléfono salió a la venta en septiembre, varias semanas antes que el iPhone 12, en 2020. Aunque se consideró que sería una actualización modesta, los usuarios que buscaban sumarse al servicio 5G todavía lo acogieron con entusiasmo.

Cadena logística

Los resultados sorprendentemente sólidos sugieren que los temores de un trastorno de la oferta fueron exagerados. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, advirtió a fines del año pasado que la escasez podría costarle a la compañía más de US$ 6 mil millones en ventas durante el importante período de vacaciones. Pero el gigante tecnológico superó la crisis y se benefició de una avalancha de nuevos productos, incluidos el iPhone 13, el Apple Watch Series 7 y las computadoras Mac actualizadas.

"La oferta y la demanda estaban en gran medida equilibradas al final del trimestre, y los envíos de China fueron fuertes", dijo el analista de Bernstein Toni Sacconaghi en una nota antes de que se publicaran los resultados.

Las acciones de Apple, que habían caído 10% en lo que va del año, golpeadas por una ola vendedora en el sector tecnológico, subieron 1,4% en las últimas operaciones de la jornada de hoy.

La compañía decidió no entregar un pronóstico para el período actual, su segundo trimestre fiscal, una estrategia que se ha estado utilizando debido a la incertidumbre provocada por la pandemia.

Los inversionistas probablemente celebrarán los anuncios después de una reciente caída de las acciones tecnológicas. Las preocupaciones sobre una desaceleración de las ventas y las inminentes alzas en las tasas de interés han hecho que el sector sea menos atractivo en el último mes, y la propia Apple sufrió el efecto. Después de superar un valor de mercado de US$ 3 billones (millones de millones) a principios de enero, ahora vale US$ 2,6 billones.