Apple lo logra y se convierte en la primera empresa de Wall Street en lograr un valor de mercado de US$ 1 billón

Multinacionales

A las 11:48 hrs. el papel llegó a un máximo intradía de US$ 207,05.

Hasta que lo logró. Tras las constantes alzas de las últimas semanas, acentuadas luego de reportar sus resultados trimestrales, Apple consiguió batir otra marca histórica: convertirse en la primera empresa privada en alcanzar un valor de mercado de US$ 1 billón.

La acción de la compañía anota un alza de 2,25% en estos minutos y se cotiza en Wall Street en los US$ 206,02. La cifra supone un registro inédito para la empresa.

Sin embargo, a las 11:48 hrs. el papel llegó a un máximo intradía de US$ 207,05.

Los títulos de la empresa con base en Cupertino acumulan una ganancia de 23% en 2018.

Apple se convierte así en la segunda compañía en lograr "el billón" luego que la estatal Petrochina lo lograra en 2007, sin que pudiera mantener esa cotización.

El martes pasado, la firma fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak informó que las ventas para el tercer trimestre fiscal subieron 17% hasta US$ 53.300 millones, mientras que las utilidades fueron de US$ 2,34 por acción (US$ 11.332 millones). Analistas esperaban que éste último dato fuese de US$ 2,18 por título.

Adicionalmente, reportó ventas de 41,3 millones de iPhones entre abril y junio, generando ingresos por US$ 29.900 millones sólo por ese ítem.

Comparando las cifras con las proyecciones de los analistas, el dispositivo estrella se vendió menos, pero a un precio más elevado.

Se esperaba que al menos 41,6 millones de unidades fueran adquiridas por los clientes a un precio de US$ 699, cuando en realidad el costo promedio se ubicó en US$ 724 gracias, en parte, al iPhone X (que se ofrece inicialmente a US$ 999).

Asís las cosas, Apple acumula ganancias por US$ 45.406 millones en los nueve primeros meses de su año fiscal finalizado en junio, lo que representa un crecimiento del 20,6% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.