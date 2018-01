Apple pagará US$ 38.000 millones en EEUU por sus ingresos en el extranjero

Multinacionales

Además, la compañía de la manzana anunció que invertirá más de US$ 30.000 millones en Estados Unidos y que creará 20.000 nuevos empleos.

Apple aseguró que pagará unos US$ 38.000 millones en impuestos en Estados Unidos por sus US$ 252.300 millones en efectivo en el extranjero, como consecuencia de la ley fiscal aprobada a fines del mes pasado. Así lo dijo la compañía este miércoles.

La compañía fabricante del iPhone informó también que planea abrir un nuevo campus en un lugar que anunciará más adelante este año.

El pago de impuestos anunciado estuvo más o menos en línea con lo que los analistas esperaban de factura tributaria, que requiere que las compañías paguen un impuesto único sobre sus ganancias en el extranjero, ya sea que tengan la intención de repatriarlas o no.

La compañía de la manzana había provisionado US$ 36.300 millones para el pago de impuestos por su efectivo en el extranjero, lo que significa que el pago no representará un impacto importante en su flujo de caja este trimestre. La empresa no informó cuánto de su efectivo en el extranjero traerá a Estados Unidos.

Apple dijo que espera invertir más de US$ 30.000 millones en Estados Unidos durante los próximos cinco años y que crearía 20.000 empleos, lo que incluye la apertura de un nuevo campus.