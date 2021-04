Multinacionales

Apple presenta sus AirTags para hallar artículos perdidos y iMacs delgados en nuevos colores

Los AirTags costarán US$ 29 cada uno o cuatro por US$ 99, mientras que los iMacs partirán desde los US$ 1.299. Ambos estarán disponibles a partir de las 12:00 GMT del 30 de abril.

Compartir