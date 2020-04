Multinacionales

La compañía reportó resultados mejores a lo esperado, a pesar de las interrupciones de las cadenas de suministro. Firma no entregó proyecciones financieras para el trimestre.

A pesar de las severas interrupciones de las cadenas de suministro en China y de una fuerte caída de la oferta y la demanda de productos tecnológicos, Apple reportó ingresos ligeramente superiores a los alcanzados hace un año, lo que llevó a sus acciones a subir un 2% fuera de rueda.

Sin embargo, poco después empezaron a caer de nuevo los papeles, luego de que la compañía detallara que las ventas del iPhone cayeron un 7% frente al mismo período del año pasado y que, por la situación mundial, no se emitiera proyección financiera para el tercer trimestre fiscal como suele hacer.

"Tenemos una gran confianza en el largo plazo de nuestro negocio. A corto plazo, es difícil ver el parabrisas para saber cómo serán los próximos 60 días, por lo que no estamos brindando orientación debido a esa falta de visibilidad e incertidumbre", dijo el CEO de Apple, Tim Cook, quien agregó que "fue una temporada muy singular. Nunca he tenido algo como esto. Espero no tenerlo nunca más, pero estoy increíblemente orgulloso de la compañía y de lo que se logró durante ese período de tiempo".

La firma de Tim Cook reportó US$ 58.300 millones en ingresos durante su segundo trimestre fiscal (de enero a marzo), más que los US$ 54.540 millones esperados por el mercado, con un margen bruto de 38,4%. En tanto, las ganancias fueron de US$ 2,55 por acción, mientras que Refinitiv esperaba US$ 2,6 por papel.

Desempeño de divisiones

Apple reportó ventas por su dispositivo estrella, el iPhone, de US$ 28.960 millones, por debajo del consenso de US$ 30.890 millones de los analistas encuestados por Refinitiv. La cifra de ingresos por la comercialización del teléfono inteligente es un 7% menor a la reportada en el mismo período del año pasado.

El déficit se compensó parcialmente con un aumento del 16% en los ingresos por servicios, que incluyen iCloud, Apple Music y otras suscripciones, a US$ 13.3400 millones. Y los ingresos de otros productos fueron de US$ 6.280 millones.

Cook dijo que el servicio de suscripción de TV de la compañía, Apple TV+, estaba funcionando bien, mientras más personas miraban contenido en las cuarentenas, y que la gente recurría a iPad y Mac, las computadoras más grandes de la compañía, en números cada vez mayores.

"Claramente está ayudando al iPad y la Mac y, por esa razón (...) imaginamos que ambos mejorarán el rendimiento interanual en este trimestre actual", dijo Cook a CNBC.

Flujo de caja

Apple también continuará recomprando sus acciones en medio de la pandemia, dijo la compañía. Ha autorizado un aumento de US$ 50 mil millones en el programa de recompra de títulos , además de un dividendo de US$ 0,82. En el año fiscal 2019 de Apple, gastó US$ 67.100 millones en títulos y US$ 14.100 millones en dividendos.

La acumulación de efectivo de Apple ahora es de US$ 192.800 millones, por debajo de US$ 207.100 millones al final del trimestre anterior.