Aprueban en Colombia OPA que lanzó el Grupo Gilinski por Sura: operación finalizaría el 11 de enero

Multinacionales

Esta oferta se realizó a través de Jgdb holding para adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente a 25,3%, y un máximo de 31,6%. El plazo para hacer lo mismo con Nutresa fue extendido a febrero.

El directorio de Sura no aceptó la OPA presentada por Nugil (parte de Gilinski) sobre el Grupo Nutresa, en el que la firma financiera tiene un 35,7% de participación. Foto: Archivo

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) autorizaron ayer la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el Grupo Gilinski a través de Jgdb Holding S.A.S para quedarse con entre el 25,3% y el 31,6% del Grupo Sura.

Dicha oferta, según adelantaron hace unas semanas, busca pagar US$ 8,01 por cada título de la firma colombiana, con lo que el monto total estaría entre US$ 952,1 millones y US$ 1.190 millones.

Así las cosas, este jueves se publicarán los detalles de la operación, las fechas establecidas y las comisiones. La idea es que la OPA finalice el 11 de enero.

En paralelo se conoció que el directorio de Sura, luego de varias sesiones en las que participaron exclusivamente sus miembros independientes, determinó de forma unánime que no aceptó la OPA presentada por Nugil (parte de Gilinski) sobre el Grupo Nutresa, en el que la firma financiera tiene un 35,7% de participación.

"Después de un análisis exhaustivo y en consulta con asesores externos, la junta concluyó que, para Grupo Sura, la oferta se aleja significativamente del valor de Grupo Nutresa y su portafolio de inversiones", explicó la empresa en un documento.

Por esta razón, los Gilinski decidieron ampliar desde el 17 de diciembre hasta el 12 de enero el plazo de inscripción de interesados por entrar al grupo de alimentos.

El 6 de diciembre el Grupo Argos, que posee alrededor de un 10% de participación en Nutresa, también descartó participar en la operación.